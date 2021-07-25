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Рассылка стабильной MIUI 12.5 в Китае стартовала в апреле текущего года. На тот момент Xiaomi уверяла, что во 2 квартале обновление будет расширено на все остальные регионы. Кроме того, прошивка должна была появиться для второй волны актуальных аппаратов по всему миру. Достаточно посмотреть на календарь, чтобы осознать, насколько нереалистичными были планы китайской компании. Первая волна всё ещё недоступна в Европе и тем более РФ, а вторая так и не стартовала. В данном случае речь не идёт о стабильных бета-версиях, которые Xiaomi выпускает с завидной стабильностью.

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Ясно, что ускорить процесс либо как-то на него повлиять мы с вами не в силах. Тем не менее многие владельцы смартфонов Xiaomi уже начали сомневаться в том, что MIUI 12.5 к ним вообще прилетит. Сегодня мы хотим развеять сомнения, поскольку у нас инсайдерская информация, позволяющая составить наиболее полный список смартфонов, которые должны обновиться на новую прошивку в 2021 году. На этот раз никаких сроков. Инсайдеры выдавали множество предположений, но ни одно из них не сбылось, ведь на конец июля мы можем констатировать, что MIUI 12.5 в РФ получили всего 12 аппаратов, в то время как всего в перечне их 78.

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Поскольку многие из них клоны, то реальная картина немного иная, но это не меняет сути дела, ведь фактически мы с вами не знаем, когда наиболее популярные телефоны, а также флагманы последних лет получат российскую версию MIUI 12.5. Посыл данного материала состоит в том, что они её получат. Не все российскую, ведь некоторые из них предназначены для индийского и китайского рынков. Если вашего устройства нет в списке, то с 99% процентной вероятностью, новая прошивка под него не выйдет вообще.

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