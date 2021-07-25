Наиболее полный список из 78 смартфонов Xiaomi, которые в 2021 году получат прошивку MIUI 12.5
Рассылка стабильной MIUI 12.5 в Китае стартовала в апреле текущего года. На тот момент Xiaomi уверяла, что во 2 квартале обновление будет расширено на все остальные регионы. Кроме того, прошивка должна была появиться для второй волны актуальных аппаратов по всему миру. Достаточно посмотреть на календарь, чтобы осознать, насколько нереалистичными были планы китайской компании. Первая волна всё ещё недоступна в Европе и тем более РФ, а вторая так и не стартовала. В данном случае речь не идёт о стабильных бета-версиях, которые Xiaomi выпускает с завидной стабильностью.
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Ясно, что ускорить процесс либо как-то на него повлиять мы с вами не в силах. Тем не менее многие владельцы смартфонов Xiaomi уже начали сомневаться в том, что MIUI 12.5 к ним вообще прилетит. Сегодня мы хотим развеять сомнения, поскольку у нас инсайдерская информация, позволяющая составить наиболее полный список смартфонов, которые должны обновиться на новую прошивку в 2021 году. На этот раз никаких сроков. Инсайдеры выдавали множество предположений, но ни одно из них не сбылось, ведь на конец июля мы можем констатировать, что MIUI 12.5 в РФ получили всего 12 аппаратов, в то время как всего в перечне их 78.
Поскольку многие из них клоны, то реальная картина немного иная, но это не меняет сути дела, ведь фактически мы с вами не знаем, когда наиболее популярные телефоны, а также флагманы последних лет получат российскую версию MIUI 12.5. Посыл данного материала состоит в том, что они её получат. Не все российскую, ведь некоторые из них предназначены для индийского и китайского рынков. Если вашего устройства нет в списке, то с 99% процентной вероятностью, новая прошивка под него не выйдет вообще.
- Mi Max 3
- Mi Mix 2S
- Redmi 7
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi K40
- Redmi Note 7 Pro
- Mi CC9e
- Redmi K30 Ultra
- Redmi Note 9 5G
- Redmi K30 4G
- Redmi K30 Racing
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 10 Ultra
- Mi 11X
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11 Ultra
- Mi 10S
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 9 4G
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 8
- Mi 10T Pro
- Mi CC9
- Mi 11X Pro
- Mi 10
- Mi 10i
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi Note 9T
- Mi 8 SE
- Redmi Note 9S
- Poco X2
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30S Ultra
- Redmi Note 7
- Mi 9
- Redmi 10X 5G
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Mi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Mi 8 Lite
- Poco M3 Pro 5G
- Redmi K40 Pro
- Poco X3 Pro
- Mi 10 Lite
- Mi 8
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi Note 8T
- Mi Note 10
- Redmi 10X 4G
- Mi 9 SE
- Mi 11
- Redmi K30 5G
- Poco M2 Pro
- Poco F2 Pro
- Redmi K30
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Xiaomi Redmi Note 9
- Poco F3
- Mi Mix Fold
- Mi 9T Pro
- Mi 10T
- Redmi Note 10 Pro
- Mi Mix 3
- Redmi K30i 5G
- Mi 8 Explorer Edition
- Redmi Note 10S
- Mi CC9 Pro
- Mi 11i
- Redmi 9T
- Redmi Note 10 5G
- Mi 10T Lite
- Redmi 9
- Redmi Note 8 Pro
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