Аналитики не могут решить, кто был лидером продаж процессоров за июнь: Intel или AMD
Прежде чем переходить к чтению данного материала, важно определиться с несколькими ключевыми моментами. Прежде всего – это момент доверия. Доверяете ли вы статистике Steam. В данном случае перед нами глобальная игровая платформа, которая анализирует данные по оборудованию по всему миру. Если вы полагаете, что достоверность данных там не выдерживает никакой критики, то кто в таком случае даёт точную статистику? Ответ, никто не принимается, поскольку означает полное отсутствие знаний по предмету и нежелании вникать в суть дела. Так вот, согласно данным Steam, в июне процессоры AMD продавались просто ужасно, что привело к потере 1.72% доли рынка. А вот ребята из Puget Systems уверяют, что дела обстоят ровным счётом наоборот.
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Кому верить, каждый решает самостоятельно, но ознакомить вас с данной информацией мы не можем. Итак, согласно отчёту Puget Systems, которая считается одной из крупнейших компаний-сборщиков готовых ПК и рабочих станций в США, дела у AMD идут в гору. Достаточно посмотреть на график, чтобы понять: Intel получила всего 40% рынка, в то время как AMD отхватила себе 60% от всего пирога. Удивительно, но ребята всерьёз заявляют, что положение у синих таково, что продажи будут падать, а рыночная доля ещё нескоро вернётся к отметкам 2018 года, если вообще вернётся.
В качестве подтверждения приводятся данные по продажам Amazon, где процессоры Ryzen занимают первые места, обходя аналоги Intel в абсолютном зачёте. Вот только здесь многие аналитики забывают, что в настоящее время у синих гораздо больше продуктовая линейка, а значит Intel не так важно побеждать по продажам отдельно взятых камней, как взять золото в отдельных ценовых категориях. И вот здесь нам на помощь снова приходит Steam. Известно, что большая часть пользователей предпочитает недорогие компьютеры, в которых нет флагманских процессоров или высокопроизводительных видеокарт. Данные по продажам на российском рынке здесь как нельзя кстати. Так, несмотря на лидерство наиболее популярных Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3400G, Intel не только вернула долю в 50%, но и имеет все шансы нарастить реальные продажи.
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Уже через несколько дней появится отчёт в Steam за июль, а с ним подоспеют и другие аналогичные отчёты по рынку. Будет любопытно увидеть, является ли потеря рынка в июне ошибкой, или мы становимся свидетелями очередного падения красной команды.
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