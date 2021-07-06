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Положение AMD на рынке видеокарт выглядит крайне странным. Компания вообще не стремится увеличивать поставки, что на фоне сверхприбылей NVIDIA и партнёров выглядит по меньшей мере недальновидно. Аналитики констатируют, что большая часть всех графических чипов красной команды уходит на создание консолей нового поколения. Намного лучше положение на процессорном рынке, но, как оказалось, просчёты AMD и неверный подход к построению долговременных заказов привёл к обрушению продаж настольных процессоров.

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Поскольку мы руководствуемся исключительно данными Steam, то не имеем никакого представления о количественном выражении проданной продукции. Давайте обратимся к цифрам. Последний год доля процессоров Intel неминуемо снижалась. Так, в январе 2020 года по данным Steam на руках у геймеров их было 79%. За несколько месяцев AMD не только удалось отвоевать 10%, но и впервые за десять лет превысить 30%. Это можно назвать настоящим триумфом, поскольку немалая часть компьютеров в Steam – это готовые сборки от ОЕМ-производителей и ноутбуки. Ну а в этом секторе вендоры до сих пор не сильно жалуют красные цвета, продолжая придерживаться старых проверенных связей. По итогам мая могло показаться, что процессоры Ryzen 5000-й серии, наконец, сдвинули глыбу, и теперь нас ждёт триумфальное восхождение, о котором так много говорили аналитики. Увы, чуда не случилось.

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Сегодня можно констатировать, что Intel не только удалось вернуть потерянные проценты, но и показать самый впечатляющий результат за весь 2021 год. На минуточку, за 6 прошедших месяцев AMD не только не удалось увеличить свою долю, но и снизить её до абсолютно низких значений 2020 года. Мало того, впереди у красных нет никаких крупных анонсов. Высокие цены на процессоры Ryzen 5000-й серии сделали своё дело, а полное отсутствие бюджетных игровых камней не только не позволило нарастить продажи, но и уменьшило их.

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Напротив, у Intel во второй половине года состоится выход новой линейки процессоров по 10-нм нормам. Скорее всего, многочисленные фанаты компании тут же купят миллионы камней, ну а AMD здесь ловить нечего. Правильные маркетологи в ускоренном темпе выпустили бы на рынок процессор Ryzen 5 5600/5500, а также Ryzen 3 5330/5310, но ребята из AMD никогда не славились выверенными решениями. Не верите? А что вы скажите на отсутствие процессоров с интегрированной графикой последнего поколения в свободной продаже? Учтите, что графический чип на Ryzen 5 4650G в два раза быстрее аналога на Core i5-1060К. Но кого это волнует, ведь встретить такой процессор в рознице почти невозможно, а потенциальные пользователи проходят мимо редких экземпляров на сером рынке.