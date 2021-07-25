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Илон Маск установил в спутниковую тарелку Starlink за $499 бюджетный 4-ядерный процессор Cortex A53

Быстрый спутниковый интернет работает на медленном процессоре
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Одна из идей Илона Маска заключается в том, чтобы дать высокоскоростной интернет в каждый дом на всей планете. Ясно, что делать бескорыстно человек с сотней миллиардов долларов в кармане ничего не будет. Если ты уже начал коллекционировать фантики с изображением мёртвых президентов, то делать это придётся всю жизнь, а хобби превратится в зависимость и даже маниакальное желание к накоплению. Но мы отвлеклись. В настоящее время Starlink уже доступна в ряде европейских стран, а также в США и Канаде. Кроме того, идёт активное подключение в Австралии и ряде других регионов. Скорость не превышает 160 Мбит/с, что многим кажется несерьёзным, а пинг пока уступает тому, что могут предложить проводные и даже мобильные операторы. Всё это рано или поздно решиться, ведь подобные проблемы связаны с небольшим числом спутников над землёй. 

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Ясно, что узнать, что же находится в спутниках, мы не можем, а вот антенны для работы Starlink уже разобрали. Как оказалось, внутри находится 4-ядерный процессор, построенный на ядрах Cortex A53. Обычно их применяют в смартфонах, где доступны скоростные ядра Cortex A57 и медленные и энергоэффективные Cortex A53, а связь и переключение между ними осуществляется по технологии big.LITTLE. Что же, у антенны нет никакого big, но в избытке LITTLE. Очевидно, что антенне не нужен скоростной процессор, но учитывая стоимость оборудования (499 долларов), можно было бы положить туда что-то поинтереснее. Оперативная память представлена MultiMediaCard (eMMC). Её здесь 4 Гб, что даже больше, чем нужно для рабоспособности тарелки. 

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В ходе разборки был обнаружен специальный чип безопасности, который аналогичен тому, что мы видим на современных смартфонах. Он обеспечивает различные уровни защиты, в том числе и биометрическую. Неясно, зачем такие сложности. Возможно, Илон Маск не хочет, чтобы терминал переходил из рук в руки, и в какой-то момент может остановить его продажи на вторичном рынке. 

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Из любопытного: чип защиты имеет целый набор слов и фраз, вызывающих у него повышенный интерес. Например, обычное слово «falcon» может вызвать у него вопросы (название ракеты SpaceX). Илон Маск ранее заявил, что следующая ревизия оборудования будет в 2 раза дешевле. Так вместо 499 долларов придётся платить всего 250. Неужели вместо и без того не самого быстрого процесса покупателям предложат ещё менее скоростной? 

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Иванов
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hihimik
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Yuri Myakotin
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Или https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyperion_Power_Module https://ru.wikipedia.org/wiki/Toshiba_4S
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Роберт Пенис
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