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Известно, что прямо сейчас NVIDIA готовит сразу две архитектуры. Разработка идёт параллельно, что позволит разделить настольный и серверный сегменты. Графические чипы на базе Hopper будут выпущены уже в 2022 году и предназначаются для облачных вычислений и создания суперкомпьютеров. Здесь NVIDIA впервые использует технологию чиплетов (MCM или Multi-Chip-Module), что должно упрочить позиции компании на этом направлении. Что до второй, то архитектура Lovelace придёт на смену Ampere и предназначается для настольного сегмента. По крайней мере так казалось, но сегодня появились любопытные слухи, приписывающие NVIDIA весьма неожиданные планы.

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В первую очередь компания хочет прорваться на рынок автомобилей, куда недавно вышла AMD, прочно закрепившись в качестве поставщика GPU для Tesla. Данное направление только развивается, но впереди переход на автономное управление, что позволит заработать миллиарды. Подобная информация курсировала уже давно, но недавно стало известно, что так называемая система Orin SoC может быть выпущена именно на GPU серии Lovelace. Кроме того, появилась информация о продолжении сотрудничества с Nintendo. Так, вместо сильно устаревшего Tegra X1 с последней ревизией T214 Mariko, японцам предложат более мощный SoC на базе архитектуры Lovelace. В данном случае можно было бы помечтать о том, что все игровые приставки следующего поколения получат графический чип NVIDIA, но на самом деле надеяться на это глупо. Консоль представляет собой не только высокопроизводительный GPU, но и процессор, а значит придётся договариваться с разными компаниями, что усложнит задачу и увеличит затраты. Поэтому со 100% долей вероятности, подобный чип появится только внутри следующего поколения Nintendo Switch.

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Инсайдеры уверены, что случится это не скоро. Дело в том, что выход архитектуры Lovelace намечен на 2023 год. Какую-то часть графических чипов могут сделать и раньше. Они станут эксклюзивными для Nintendo, но случится это не раньше конца 2022 года. Кстати, те же инсайдеры уверяют, что новая архитектура сможет превзойти RDNA 3 от AMD, а значит в кои-то веки игровая приставка Nintendo перестанет радовать своих поклонников графикой из далёких 90-х годов, предлагая действительно мощный современный графический чип. А как вам кажется, сможет ли новый SoC для приставки Switch следующего бросить вызов PlayStation 5?



