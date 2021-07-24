Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайские компании не перестают делать всё новые и новые попытки поднять с колен отечественную полупроводниковую отрасль. США предпринимает самые отчаянные меры, препятствующие инженерам из Поднебесной в этом начинании. Так, один из самых сильных ударов пришёлся по HUAWEI. Китайская компания не только лишилась доступа к американским технологиям, но и не способна реализовать собственные, поскольку жёсткие санкции со стороны США препятствуют любому литейному полупроводниковому производителю сотрудничать с опальной компанией. Нет ничего удивительного, что в связи со столь агрессивными действиями запада китайские инженеры предпринимают титанические усилия по освоению новых технологий.

реклама

Так, сегодня мы писали о новом 500-ядерном китайском процессоре под названием ZhiQing 800. Он не только будет выпускаться по 7-нм техпроцессу, но и сможет бросить вызов высокопроизводительным графическим ускорителям NVIDIA A100, поскольку получит невероятные 40 миллиардов транзисторов. Также ранее сообщалось о планах ещё одной китайской компании выпустить видеокарту для облачных вычислений. Biren Technology нацелилась на конкуренцию с NVIDIA и AMD, а её продукция будет выпускаться по самому новому 5-нм техпроцессу TSMC. Стоит понимать, что ни один из указанных чипов не был представлен широкой общественности, что вынуждает независимых экспертов сомневаться в способности китайцев выпускать продукты столь высокого уровня. Что же, сегодня появились ещё более интересные подробности.

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки Еще одна 3060 Ti даже дешевле Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

К концу текущего года ожидается выход на китайский рынок процессора Loongson 3A5000. Он получит 4 ядра с тактовой частотой до 2.5 ГГц и базовой операционной системой Loongson, построенной на Linux. Он будет эмулировать команды х86, что позволит запускать привычные всем офисные и другие рабочие приложения. Но и это не самое важное, дело в том, что он будет распространяться как в составе готовых систем, так и ноутбуков, а производительность окажется на уровне первого поколения Ryzen. К сожалению, Loongson не указывает о каком именно процессоре серии Ryzen 1000 идёт речь, ведь это может быть как бюджетный Ryzen 3 1300Х, так и вполне неплохой Ryzen 5 1600Х. В любом случае производитель уверяет, что добился огромного прогресса увеличив производительность на 50% при снижении энергоэффективности на 30% по сравнению с предыдущим поколением.

реклама

Почитать больше о некоторых технических подробностях новинки можно в данном материале. Суть всего это в том, что отдельные китайские компании уже способны бороться на равных с первым поколением Ryzen. Впереди масса работы, но ведь Loongson 3A5000 – это всего 12-нм техпроцесс. Что смогут показать 5-нм процессор Loongson одного из следующих поколений?