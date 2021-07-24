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Производство процессоров затратный и сложный бизнес. Не зря на рынке настольных компьютеров существует только два основных игрока. Они монополизировали всю отрасль, закрепив собственные стандарты в популярных операционных системах, что делает разработки чипов на альтернативных архитектурах рискованными. Возможно, в некоторых ситуациях это и оправдано, но пока ни одна попытка не стала коммерчески успешной на международном рынке. Вообще Х86 процессоры развиваются крайне медленно. Ещё несколько лет назад Intel уверяла, что больше, чем 4 ядра обычному пользователю не нужно. Для облачных вычислений и создания суперкомпьютеров использовались 28-ядерные камни, в то время как сегодня там присутствуют 64-ядерные производства AMD. Что до настольного сегмента, то энтузиасты уже могут купить 16-ядерные процессоры по заоблачным ценам, а обычный пользователь вполне себе позволить 8 ядер без необходимости брать кредит на 5 лет.

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Некоторые попытки выпустить многоядерный продукт проводятся, но все они лишены статуса международного и, как правило, рассчитаны на китайский рынок. К примеру, китайская компания Ziguang уже готовит к выпуску процессор ZhiQing 660, который получит 256 ядер и поступит на массовый рынок уже в 2021 году. Он будет создан по 16-нм техпроцессу и сможет выполнять свои задачи в высокопроизводительных компьютерах, а также продукции для других нужд.

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Куда интереснее выглядит новая разработка этой же компании. Это 500-ядерный чип ZhiQing 800. Судя по описанию – это настоящий монстр. Сравните: самый быстрый графический ускоритель на планете NVIDIA A100 имеет 54.2 миллиарда транзисторов. Так вот, китайцы готовы предложить 40 миллиардов транзисторов и полноценный 7-нм техпроцесс. Отмечается, что производство стартует в 2021 году, но массовые продажи стартуют только в 2022 году. Отмечается, что рост производительности по сравнению с ZhiQing 660 составит 122%, а процессоры обеспечат высокий уровень производительности.

Стоит учитывать, что китайские литейные заводы пока не освоили 7-нм нормы, поэтому ZhiQing 800 будет выпускаться силами TSMC. Поскольку у тайваньского производителя все мощности заняты, рассчитывать на большое количество подобных камней не приходится, но это не значит, что о них не нужно знать, ведь именно китайские инженеры пытаются выйти из-под патентного ига США и партнёров, что откроет путь для создания скоростных процессоров широкого спектра применения в будущем.