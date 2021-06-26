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Сегодня на рынке сложилась такая ситуация, когда больше 85% всех продаж дискретных видеокарт принадлежат NVIDIA. Можно сколько-угодно расхваливать гений Дженсена Хуанга, но на самом деле главная проблема в непонимании маркетологами и руководством красной команды реалий рынка. Часто они выпускают оторванные от потребностей реальных покупателей решения. Это приводит к появлению странных моделей, с огромным количеством дорогой памяти, которые выпускаются ограниченным тиражом и даже не окупают затрат на производство и разработку. Уже к концу 2021 года на рынок видеокарт ворвётся Intel. Её видеокарта должна будет соперничать с GeForce RTX 3080, но предложит лучшую цену при куда большей доступности. Что же, похоже, что на рынке вскоре появится и четвёртый игрок.

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Как стало известно, китайская компания Biren Technology уже имеет на руках весьма амбициозный графический чип. Что любопытно, уже сегодня его сравнивают с самыми быстрыми конкурентами NVIDIA следующего поколения на 5-нм техпроцессе, в то время как в поколении текущем он станет самым мощным решением. И вот здесь и начинается самое интересное. Дело в том, что выпускаться данный чип будет на мощностях TSMC или Samsung. Это значит, что как только правительство США увидит, что китайская компания мешает бизнесу американских (все три родом из Америки), её тут же объявят в сотрудничестве с правительством Поднебесной, а следом введут запретительные санкции.

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Аналитики сильно сомневаются в потенциале Biren Technology. Дело в том, что на разработку и внедрение высокопроизводительного графического чипа на основе 7-нм техпроцесса требуется около 300 миллионов долларов. Но в данном случае речь идёт о настольных решениях, в то время как настоящий монстр, обладающей высокой производительностью и обеспечивающий работу нейросетей и облачных технологий, может стоить до 1.5 миллиарда долларов. Что до Biren Technology, то компания заявила, что получила финансирование в районе 170 миллионов долларов.

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Несмотря на сомнения и скепсис западных экспертов, полностью готовая продукция выйдет уже в 4 квартале. Её получат партнёры Biren Technology, в число которых входят университеты и крупные китайские IT-компании. Массовые продажи стартуют в начале 2022 года. Если видеокарты смогут составить конкуренцию высокопроизводительным графическим чипам NVIDIA хотя бы на местном рынке, то руководство приступит к разработке настольных видеокарт для геймеров, но пока об этом говорят с неохотой.