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Несмотря на значительное улучшение ситуации, даже сегодня видеокарты продаются в несколько раз дороже рекомендованной стоимости. Мало того, даже по самым оптимистичным прогнозам ждать больших скидок придётся ещё как минимум несколько месяцев. На самом деле даже в свете массового появления видеокарт серии LHR нет никаких гарантий, что цены вернутся в норму. Особенно тревожно выглядит последний виток роста стоимости криптовалют. Если ещё три дня назад Биткоин топтался на отметке 30 000 долларов, то уже вчера вырос до 32 тысяч, а сегодня торгуется по 34 000. Одновременно с этим растёт и Эфир, цена которого напрямую увязана с доходностью майнеров. Если текущее ралли не прекратится, что скидок на видеокарты просто не будет, ведь фермерам будет выгодно добывать криптовалюту даже на дорогих моделях.

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Дабы хоть как-то переломить ситуацию, некоторые ритейлеры устраивают любопытные распродажи. К примеру, наши читатели могли неоднократно видеть подобные акции безудержной щедрости от DNS. Поскольку вместе с относительно недорогими моделями в продажу поступают и видеокарты по цене близкой к тому, что можно встретить в обычных магазинах, подобные распродажи вызывают массу критики. Если вы думали, что такой ход придумали в российской рознице, то спешим вас удивить, ведь первыми лотерею запустили в Newegg. Там проходят регулярные распродажи, что позволяет небольшому числу счастливчиков купить видеокарту действительно по рекомендованной стоимости.

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Как оказалось, внутри системы была дыра, позволяющая купить карту без участия в лотерее. Но, что ещё больше удивляет, эту самую дыру обнаружил 11-летний геймер. Паренёк живёт во Флориде и несколько раз попытался купить желанную GeForce RTX 3070. Несмотря на все попытки, честно взять её не выходило. Тогда он начал изучать мобильное приложение, где можно купить весь компьютер в сборе. Там обнаружилась лазейка, позволяющая добавлять видеокарты по рекомендованной цене в случае, если вы берёте полный комплект. Добавив GeForce RTX 3070, а после остальные детали, парень после удалил их все, оставив только видеокарту, а затем совершил покупку.

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К его удивлению, система оформила заказ, а после он получил свою покупку. После этого геймер поделился уловкой в социальных сетях, что позволило нескольким другим геймерам также купить видеокарты. На момент написания данного материала Newegg устранила дыру, а также поблагодарила паренька за то, что он выложил её полное описание в открытый доступ.