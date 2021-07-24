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Цена Radeon RX 6600 XT может оказаться в 2 раза выше рекомендованной для GeForce RTX 3060

Стоимость новой видеокарты может оказаться сильно завышена
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Слухи о скором выходе видеокарты Radeon RX 6600 XT не перестают курсировать по сети. Источники уверяют, что она может появиться на прилавках в августе по цене от 400 долларов. В данном случае стоит понимать, что новая модель станет прямым конкурентом GeForce RTX 3060, рекомендованная цена которой составляет 329 долларов. В связи с этим возникали опасения, поскольку такой подход может привести к тому, что потенциальный покупатель предпочтёт видеокарты производства NVIDIA. Несмотря на это аналитики верят в возможность конкуренции, предполагая, что выход Radeon RX 6600 XT неминуемо приведёт к падению цен на GeForce RTX 3060. Поскольку мы даже не знаем официальных сроков выхода подобной карты, говорить о возможной конкуренции и тем более массовом появлении в магазинах не приходится. Мало того, есть ряд тревожных слухов, указывающих на попытки партнёров AMD получить максимлаьную маржу. 

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Так, источники указывают, что никто из поставщиков не будет ориентироваться на рекомендованные 400 долларов. Мало того, в европейском регионе эти 400 долларов автоматически превратятся в 400 евро без налогов, а значит в рознице ждать Radeon RX 6600 XT дешевле 499 евро не приходится. Мало того, речь идёт о наиболее доступных сериях, которые получат бюджетные системы охлаждения и в целом выпускаются в незначительных партиях. Ясно, что торговые сети могут поднять цены и на них, но данные указывают, что многие Radeon RX 6600 XT будут реализовываться по цене свыше 500 евро, а некоторые до 550. Если это перевести в доллары, то получается, что отпускная цена в Европе с учётом налогов на видеокарты нового семейства составит 650 долларов, против рекомендованных 400 или почти в 2 раза эталонной для GeForce RTX 3060.

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Неясно, что вообще происходит в головах производителей видеокарт, которые, к слову, получают графические чипы по близким к рекомендованным ценам. Как можно видеокарту с 8 Гб видеопамяти и 128-битной шиной продавать за 650 долларов? А ведь мы говорим о европейских ценах, тогда как отечественный рынок способен удивить даже видавших виды экспертов. Аналитики предполагают, что уже через 20 дней после старта продаж цены могут начать приходить в норму. К сожалению, это будет завесить от способности AMD поставить на рынок достаточное количество графических чипов. Если красные, как обычно, провалят план, то цены так и останутся заоблачными. 

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Для ликвидации безграмотности по этому вопросу предлагаем вам ознакомиться с ценами на видеокарту Radeon RX 6700 XT в магазинах РФ. Так, она всего на несколько тысяч рублей дешевле более скоростной GeForce RTX 3070 Ti, что делает её крайне сомнительной покупкой в текущих условиях. 

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