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Несмотря на то, что РФ безнадёжно отстала от США, в арсенале отечественных компаний есть несколько наработок, которые позволяют создавать на базе российских проектов весьма неплохие компьютеры. Использовать их в качестве высокопроизводительных станций нельзя, но как блоки управления, либо автоматика для военных и некоторых гражданских нужд, они бесценны. Увы, цены на Эльбрусы, Байкалы и тому подобные камушки кусаются, но зато в процессорах нет бэкдоров, в которые может в любой момент вломиться дядюшка Сэм. Казалось бы, нужно поднатужиться, вложить побольше денег в инновации, освоить хотя бы 22-нм техпроцесс, а дальше переходить к миниатюризации, но у государственных мужей совсем другие планы.

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Как сообщается, корпорация Ростех заключила эксклюзивную сделку с компаниями Yadro и Syntacore, согласно условиям которой обе должны разработать новый универсальный процессор. Что любопытно, он будет основан на перспективной, но всё ещё спорной архитектуре RISC-V, а в планах использование нового камня в государственных учреждениях. Ожидается, что камень будет достаточно мощный, чтобы на его основе создавать рабочие станции, сервера, ноутбуки и многие другие совместимые устройства. Проект оценивается в 30 миллиардов рублей, что эквивалентно 400 миллионов долларов. Несмотря на то, что решение уже есть, срок реализации намечен на 2025 год.

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Планы поистине наполеоновские, ведь руководство проекта уверяет, что сможет реализовать 60 000 полноценных систем на базе нового процессора. Увы, никто не знает, до какого года. Может быть, речь идёт об одном годе, а может о паре сотен тысячелетий. Новый процессор должен соответствовать следующим требованиям: полноценных 8 ядер с тактовой частотой от 2 ГГц. Также он будет выпускаться по 12-нм техпроцессу на мощностях GlobalFoundries. Треть всех средств обеспечит федеральный бюджет, а остальное оплатит Ростех с партнёрами.

Ясно, что мы с вами знаем намного меньше, чем ребята из Ростеха, но со стороны ведь виднее? И вот здесь и напрашиваются вопросы: кому нужен 12-нм процессор в 2025 году? Почему так долго, и отчего не присмотреться к уже существующим на рынке 8-ядерным решениям отечественного производства? Они уже готовы, а вложения в модернизацию будут куда меньше, чем на создание нового процессора. Мало того, никто ведь не знает, получится ли разработать хорошую архитектуру. Ну и сроки, уже готовый камень можно перевыпустить с модернизациями гораздо быстрее.