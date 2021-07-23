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NVIDIA продолжает пользоваться монопольным положением на рынке видеокарт. Сегодня количество отгруженной продукции AMD не превышает 15%, что говорит о максимальном доминировании и полной неспособности красных навязать конкуренцию ни в одном сегменте. Если раньше AMD хотя бы выпускала очень неплохие по соотношению цены и производительности Radeon RX 480/580, то сегодня у них нет и этого. Есть сведения о том, что уже в следящем месяце всё может измениться, но мы с вами привыкли доверять фактам, поэтому просто подождём.

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На фоне полного отсутствия конкуренции мы снова становимся свидетелями того, как NVIDIA манипулирует рынком. Так, первое появление видеокарт с блокировкой майнинга случилось ещё в феврале, после этого в июне было выпущено ещё две модели, а на июль назначался массовый приход в магазины GeForce RTX 3060/ 3060 Ti LHR. Первая партия уже обрушила цены на многие модели в российской рознице, но о массовом их выходе на рынок нет и речи. Как сообщают источники, даже сегодня NVIDIA не торопится прекращать выпуск обычной версии RTX 3070.

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Так, партнёры NVIDIA уверяют, что продолжают получать абсолютно новые партии GeForce RTX 3070, не имеющие майнерской блокировки. Неназванный производитель отметил, что ожидал, что прошлая партия RTX 3070 была последней, в то время как несколько дней назад пришла новая RTX 3070 без блокировки хешрейта. Среди отдельных графических чипов есть и LHR, но их очень мало, что не позволяет изменить текущее ценовое положение на рынке. Производитель предполагает, что NVIDIA может поставлять одним партнёрам больше видеокарт без защиты LHR, ну а другим меньше.

Указанный выше партнёр NVIDIA выражает обеспокоенность по этому поводу, но очень рад, что получает больше стандартных версий GeForce RTX 3070. Оказывается, их гораздо проще продать. Магазины берут такие карты с большим удовольствием, поскольку надеются, что майнеры смогут купить их по более высокой цене. Это также значит, что поставки подобных графических чипов выгодны в первую очередь самому производителю, а маржа с них для каждого отдельно взятого участника рынка куда выше. В источнике уточняется, что бесконечно долго такое положение длится не будет, поскольку уже к концу третьего квартала графические чипы без LHR закончатся, а значит есть все шансы ожидать удешевления видеокарт к концу текущего года.

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