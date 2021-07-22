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Курс Биткоина, Эфира и Доги резко вырос после последнего интервью Илона Маска

Илон Маск продолжает толкать рынок криптовалют вверх
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Многие эксперты полагают, что бычье ралли Биткоина стало результатом действий отдельных лиц. Одним из них без всякого сомнения является Илон Маск. Основатель Tesla постоянно что-то говорит о криптовалютах. Иногда понять смысл его высказываний крайне сложно, а иногда становится ясно, что он лично заинтересован в продвижении как отдельных токенов, так и всех криптовалют в целом. Чего только стоит несколько месяцев чуть ли не ежедневной рекламы Dogecoin. Благодаря активности Илона Маска мемная криптовалюта из обычной шутки превратилась в мощный инструмент, что сделало богатыми многих инвесторов, купивших себе пару тройку миллионов Dogecoin, когда они стоили копейки. 

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Отметим, что рынок явно устал от псевдоаналитиков, поэтому ранее эксперты заявляли, что уже вскоре Илон Маск перестанет влиять на реальную цену Биткоина. Что же, подобные заявления были явно преждевременны. Так, вчера на пресс-конференции B-Word, которую организовал инвестиционный фонд Crypto Council for Innovation, Илон Маск рассказал о своём отношении к криптовалютам. По его словам, существующий алгоритм, когда майнинг ведётся традиционным способом, себя исчерпал. Нужно переходить на доказательство владения, что позволит сократить выбросы, а значит вывести цифровые деньги из-под обстрела экологов. 

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Но куда больший эффект вызвали словам Илона Маска о том, что ему принадлежат некоторые суммы в криптовалюте. Он отказался назвать точное количество монет, но уверил, что купил Биткоин очень давно. Кроме того, у него есть некоторое количество Эфира и, конечно же, Dogecoin. Сразу же после подобных заявлений курс Биткоина пополз вверх. На момент написания материала он вырос почти на 10% и остановился в шаге от 32 000 долларов за монетку. 

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Илон Маск ещё раз напомнил, что Tesla также владеет немалой суммой в Биткоинах, а также удивил журналистов заявлением, согласно которому, даже компания SpaceX инвестировала в данную криптовалюту. Сам Илон верит в светлое будущее цифровых денег и является большим фанатом изменений, которые сегодня происходят на финансовом рынке. Он выразил надежду, что всё это не напрасно, а после передал слово основателю социальной сети Twitter Джеку Дорси. Известно, что последний причисляет себя к фанатам криптовалюты, не забывая высказать своё мнение по всем ключевым вопросам. 

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