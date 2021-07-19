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Многие люди полагают, что слухи о существовании Китов в криптоиндустрии сильно преувеличены. В данном случае всё это не так важно, ведь крупные держатели цифровых денег отлично себя чувствуют. Они подталкивают курс криптовалюты в нужном направлении, скупая или продавая большое количество монет в зависимости от ситуации и личной выгоды. Чаще всего отследить деятельность Китов не представляется возможным. Они отлично освоили методы анонимизации и пользуются различными миксерами для сокрытия следов своей деятельности. Многие из них владеют десятками и даже сотнями криптокошельков, что позволяет оставаться в тени, поскольку интернет-сыщики не дремлют. Но бывают такие ситуации, когда Киту срочно нужно скупить или продать огромное количество монет. И здесь куда важнее сам результат, тем более что упрямые журналисты всё равно не узнают ничего о личности держателя, а в нужный момент концы можно без проблем спрятать.

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В последнее время количество Биткоинов на криптобиржах возрастало. Виной всему нестабильность, которая подталкивала обычных пользователей к продаже, поскольку некоторые просто отказываются верить в светлое будущее криптовалюты. Как сообщается, за несколько последних дней Кит купил Биткинов на сумму чуть меньше 1 миллиарда долларов. Всего было приобретено около 30 000 монет, а после все они разбросаны между восемнадцатью адресами. Что любопытно, до этого каждый такой кошелёк содержал по 8000 Биткоинов, а общее количество примерно равно 144 000. Все они были куплены в декабре 2018 года на сумму 561.6 миллиона долларов. Сегодня монеты можно продать за 4.4 миллиарда, а значит владелец указанного состояния увеличил свой капитал примерно на 700%.

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Если прибавить 144 000 Биткотнов к тем, что куплены за последние дни, то выяснится, что на счету у Кита лежит 174 тысячи монет. В переводе на доллары получаем 5.4 миллиарда. Отметим, что предыдущие 144 тысячи монет куплены в период минимальной цены, когда Биткоин стоил 3900 долларов. Неужели этот товарищ что-то знает? Обычно Киты не делают глупых и необдуманных вложений. Так, после резкого падения в мае до 30 000, они скупили немалое количество Биткоинов, а после продавали их в июне по 38 и выше тысяч. Вполне возможно, что это просто попытка скрыть нажитые преступным путём деньги и вывести их в будущем кристально чистыми.