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Цены на некоторые видеокарты MSI в собственном магазине оказались до 2 раз выше рекомендованных

Но есть и более интересные продукты, с очень привлекательным ценником
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После резкого подорожания криптовалют, цены на видеокарты взлетели до небес. В последний месяц есть и хорошие новости, но говорить об окончательной победе над майнерами и перекупщиками пока слишком рано. А вот выяснить, кто же виноват в том, что GeForce RTX 3080 стоила в магазинах 300 000 рублей, самое время. Дело в том, что каждая из сторон упрямо отвергает все обвинения. Магазины кивают на поставщиков, которые продавали  им видеокарты с огромной наценкой. Поставщики хранят молчание, что вызывает явные подозрения, а производители видеокарт просто разводят руками. Якобы, они реализуют продукцию чуть ли не по рекомендованным ценам. Таким образом все снимают с себя груз ответственности. Сегодня назвать виновных не представляется возможным, но это не мешает нам развеять некоторые утверждения участников рынка.

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Так, некоторое время назад MSI открыла интернет-магазин в США. Событие может показаться заурядным, если смотреть невнимательно на цены. Как выясняется, большая часть видеокарт там продаётся с огромной наценкой. К примеру, GeForce RTX 3090 оценена в 2169 долларов, в то время как в момент запуска в магазинах все указанные на сайте модели стоили не дороже 1799 долларов. А ведь речь идёт о рознице, тогда как сегодня мы имеем дело с официальным сайтом производителя. По какой-то непонятной причине сильно завышена стоимость Radeon RX 6800 XT ($1279 против рекомендованной $579), а GeForce RTX 3060 оценена в 500 долларов.

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Ясно, что всё это куда дешевле розничных цен, но этой самой рознице нужно снимать помещение, платить персоналу заработную плату и налоги, кроме того, стоит подумать о прибыли, а ведь есть ещё и региональные поставщики. Судя по всему, дабы не нагнетать обстановку со столь странными ценами, MSI решила сделать все видеокарты пока недоступными. Они как бы есть, но купить их нельзя. Единственная возможность стать обладателем мощной видеокарты – это взять системный блок. И вот здесь щедрость MSI не знает границ.

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К примеру, за 2400 долларов (178 000 рублей) можно купить полноценный компьютер, построенный на базе процессора Core i7-10700K и видеокарты GeForce RTX 3080. В качестве бонуса идёт скоростной SSD на 1 Тб, 32 Гб оперативной памяти и многое другое. Всё это в компактном корпусе с мощным блоком питания, скоростным интернетом и красивой подсветкой. Кстати, на российском рынке одна видеокарта обойдётся вам в 2000 долларов и больше.

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