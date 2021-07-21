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Падение цен на видеокарты стало настоящим глотком воздуха для зажиточных геймеров. Да, именно зажиточных, ведь сегодня далеко не все фанаты компьютерных игр могут себе позволить потратить на себя любимого 100 000 рублей. В конце концов, если учитывать, что большая часть людей получает такие деньги за 3 месяца бессменной работы, то нас совсем не удивляет, что рядом с магазинами не выстраиваются очереди. Вообще, даже когда GeForce RTX 3080 стоила 300 000 рублей, находились те, кто платил за неё столь неразумную цену. Поэтому нет никаких сомнений, что и сегодня есть достаточно богатеньких любителей компьютерных игр с карманами, плотно набитыми пятитысячными купюрами.

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Поскольку эти люди в любом случае купят видеокарту, давайте постараемся сделать так, чтобы они потратили на неё как можно меньше денег. Итак, начнём с GeForce RTX 3060. PALIT предлагает разумную экономию, выставив цену в районе 70 000 рублей. Если обратится к данным на ЯндексМаркете, то можно увидеть, что ещё полтора месяца назад данная модель стоила почти в 2 раза дороже, а значит выгода есть и немалая.

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GeForce RTX 3070 Ti куда более прокачанный игрок на рынке высокопроизводительной графики. И снова низкими ценами радует PALIT. В данном случае у нас небольшое падение стоимости, что позволяет сэкономить пару десятков тысяч рублей по сравнению с июнем. Видеокарта обладает огромным запасом прочности, что делает её идеальным спутником монитора с разрешением 2К или даже 4К.

Для тех, кто может найти применение более мощным видеокартам, есть GeForce RTX 3080 Ti. 384-битная шина памяти и флагманский чип дают уверенность в завтрашнем дне, даже если вдруг все вокруг начнут выпускать такую же неоптимизированную халтуру, как поляки из CD Projekt RED. За последний месяц видеокарта подешевела чуть больше, чем на 40 000 рублей, что, увы, не рекорд, но и не самое худшее предложение на рынке.

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Любителям экстремального заводского разгона можем предложить видеокарту GeForce RTX 3080 Ti производства MSI. По сравнению с эталонными тактовыми частотами (1665 МГц) она обеспечивает прирост в 200 МГц, что позволит ещё больше упрочить вашу позицию среди самых продвинутых геймеров планеты. Рассчитывать на низкую цену не приходится, ведь столь высокий результат обеспечен самыми дорогими комплектующими и подсистемой памяти. Кроме того, потенциальному покупателю этого чуда технической мысли придётся обзавестись блоком питания на 850 Вт с тремя разъёмами на 8 пин.



