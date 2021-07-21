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Геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула половину цены

GeForce RTX 3060 подешевела почти на 50% по сравнению с прошлым месяцем
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-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
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Падение цен на видеокарты стало настоящим глотком воздуха для зажиточных геймеров. Да, именно зажиточных, ведь сегодня далеко не все фанаты компьютерных игр могут себе позволить потратить на себя любимого 100 000 рублей. В конце концов, если учитывать, что большая часть людей получает такие деньги за 3 месяца бессменной работы, то нас совсем не удивляет, что рядом с магазинами не выстраиваются очереди. Вообще, даже когда GeForce RTX 3080 стоила 300 000 рублей, находились те, кто платил за неё столь неразумную цену. Поэтому нет никаких сомнений, что и сегодня есть достаточно богатеньких любителей компьютерных игр с карманами, плотно набитыми пятитысячными купюрами.

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Поскольку эти люди в любом случае купят видеокарту, давайте постараемся сделать так, чтобы они потратили на неё как можно меньше денег. Итак, начнём с GeForce RTX 3060. PALIT предлагает разумную экономию, выставив цену в районе 70 000 рублей. Если обратится к данным на ЯндексМаркете, то можно увидеть, что ещё полтора месяца назад данная модель стоила почти в 2 раза дороже, а значит выгода есть и немалая.

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GeForce RTX 3070 Ti куда более прокачанный игрок на рынке высокопроизводительной графики. И снова низкими ценами радует PALIT. В данном случае у нас небольшое падение стоимости, что позволяет сэкономить пару десятков тысяч рублей по сравнению с июнем. Видеокарта обладает огромным запасом прочности, что делает её идеальным спутником монитора с разрешением 2К или даже 4К.

Для тех, кто может найти применение более мощным видеокартам, есть GeForce RTX 3080 Ti. 384-битная шина памяти и флагманский чип дают уверенность в завтрашнем дне, даже если вдруг все вокруг начнут выпускать такую же неоптимизированную халтуру, как поляки из CD Projekt RED. За последний месяц видеокарта подешевела чуть больше, чем на 40 000 рублей, что, увы, не рекорд, но и не самое худшее предложение на рынке.

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Любителям экстремального заводского разгона можем предложить видеокарту GeForce RTX 3080 Ti производства MSI. По сравнению с эталонными тактовыми частотами (1665 МГц) она обеспечивает прирост в 200 МГц, что позволит ещё больше упрочить вашу позицию среди самых продвинутых геймеров планеты. Рассчитывать на низкую цену не приходится, ведь столь высокий результат обеспечен самыми дорогими комплектующими и подсистемой памяти. Кроме того, потенциальному покупателю этого чуда технической мысли придётся обзавестись блоком питания на 850 Вт с тремя разъёмами на 8 пин.


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Геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула половину цены
zalupsmus
01:19
Так всё то, что здесь публикуют эти малограмотные писуны с примитивным мышлением на уровне таракана, сочиняется чисто для разогрева пуканов комментаторов по теме AMD vs интель, РФ vs Украина, Windows ...
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
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Если хотите сравнивать процессоры в игровых задачах, то со стороны синих должны присутствовать в первую очередь 11600К(KF) , как главный конкурент 5600Х, так и 11700K(KF), раз уж есть 11900F
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Я про 165 кадров на qhd для 165гц. Для чего столько герцовый монитор если Вам и 60ти фпс хватает, а 165 кадров тем более и на qhd из нового вряд ли что потянет.
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GregorEisenhorn
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Чтобы ты прошёл по ссылке и оплатил автору публикацию, гречневый станконамотанный орк.
Геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула половину цены
Profit
01:06
Введение смертной казни за читерство. Читерство - настоящий сетевой терроризм через устройства связи. Отрубание кистей рук- минимум. Никакой уголовки: сразу смертная казнь
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