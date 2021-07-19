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Российские майнеры пригласили в страну китайских фермеров со своим оборудованием для добычи Биткоина

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В настоящее время китайские майнеры решают, какой регион выбрать для перевозки своих ферм и возобновления добычи криптовалюты. Какое-то время казалось, что оптимальным вариантом будет Казахстан, но неопределённость на законодательном уровне создаёт дополнительные риски, что вынуждает шахтёров искать более спокойные страны. Недавно сообщалось о создании в Канаде мощной фермы на 1 миллионов ASIC. Кроме того, майнеры активно переезжают в США. Очевидно, что будет неплохо, если часть фермеров мигрирует в РФ.

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Как стало известно, РАКИБ (Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна) решила поднимать экономику страны за счёт привлечения майнеров из Китая. Уже создана специальная страница, где фермерам понятным языком разъясняют все преимущества, которые их ждут на бескрайних просторах РФ. Прежде всего майнерам может быть интересно большое количество электроэнергии. Мало того, около 40% электричества добывается на гидро и атомных электростанциях. Также сообщается, что есть возможность развёртывания ветровых источников энергии, что позволяет говорить о мощном экологическом посыле.

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Железо можно разместить в регионах с холодным климатом, что снизит затраты на охлаждение, максимизируя ожидаемую прибыль. Кроме того, не стоит забывать и о развитой инфраструктуре, высоком уровне профессионализма и доступности большого количества местных специалистов и размещение крупных ферм с лёгким доступом ко всем перечисленным энергоресурсам.

Представители РАКИБ уверяют, что тесно сотрудничают с местными властями, намекая на невозможность китайского сценария. Отдельно указывается на заключения партнёрского соглашения с Консорциумом крупнейших майнинговых компаний Китая. Эта организация до недавнего времени контролировала 25% мирового хешрейта Биткоина. Если удастся привлечь в Россию даже часть майнеров, то страна может подняться с третьего места с 7% хешрейта до второго и даже первого, обойдя по этому показателю США. Отдельно подчёркивается, что приток инвесторов способствует оживлению экономики. Немаловажно и то, что быстрое включение России в борьбу за майнинговые ресурсы позволит снизить зависимость Биткоина и криптовалют от США. Если сегодня ничего не сделать, то уже завтра большая часть китайских шахтёров переедет в Северную Америку.

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3

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BorealSine
21:59
Многие ещё не поняли, что эта цена на биткоин только начало его пути... Экономические конц-лагерь либо свобода вообщем. Сейчас пик борьбы. Кто майнит ни в коем случае не переводите ничего в фиат. Ждём...
Кит купил 30 000 Биткоинов на $1 миллиард и увеличил своё состояние до $5.4 миллиардов
Yolanda Tarska
21:59
И чего хорошего подметать в Европах, как человек низкого сорта? Намного лучше в России жить, гулять по паркам, сидеть в кафешках. Ну и иногда можно поиграть в игрушки, видеокарты у всех есть, да может...
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
Me4tatelI&gt;
21:59
она реально короткая там 20ти нет))
Утечка: CDPR выпустит 17 бесплатных DLC для Cyberpunk 2077
Me4tatelI&gt;
21:55
не может
Для Arm и Linux теперь доступны технологии NVIDIA RTX вместе с трассировкой лучей и DLSS
kilobait3
21:54
я смотрю часто бренды обновляют серты. один, два раза после выпуска среднего смартфона. на мелкие забивают от слова совсем. поголовно дырявые аппараты у всех.
Обзор смартфона Tecno Camon 17P
ATHLON
21:54
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Путассу килькам про китов.
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Юра Землин
21:50
Появились уже новые тесты, и даже в некромунде DLSS всё таки лучше. Обратите внимание на цепь. С FSR она распадается в кашу. При этом фпс больше с DLSS, т.к у FSR есть пресет Ultra, а соответственно и...
AMD FSR против Nvidia DLSS - прямое сравнение двух технологий в играх
Yolanda Tarska
21:49
Лимита кстати уже нет, теперь можно заказывать сколько угодно покупок, но налог 15% от 200 евро на каждую будет.
Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
GumanoidT
21:48
Тут их всех катком и расхуярят.
Российские майнеры пригласили в страну китайских фермеров со своим оборудованием для добычи Биткоина
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