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В настоящее время китайские майнеры решают, какой регион выбрать для перевозки своих ферм и возобновления добычи криптовалюты. Какое-то время казалось, что оптимальным вариантом будет Казахстан, но неопределённость на законодательном уровне создаёт дополнительные риски, что вынуждает шахтёров искать более спокойные страны. Недавно сообщалось о создании в Канаде мощной фермы на 1 миллионов ASIC. Кроме того, майнеры активно переезжают в США. Очевидно, что будет неплохо, если часть фермеров мигрирует в РФ.

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Как стало известно, РАКИБ (Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна) решила поднимать экономику страны за счёт привлечения майнеров из Китая. Уже создана специальная страница, где фермерам понятным языком разъясняют все преимущества, которые их ждут на бескрайних просторах РФ. Прежде всего майнерам может быть интересно большое количество электроэнергии. Мало того, около 40% электричества добывается на гидро и атомных электростанциях. Также сообщается, что есть возможность развёртывания ветровых источников энергии, что позволяет говорить о мощном экологическом посыле.

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Железо можно разместить в регионах с холодным климатом, что снизит затраты на охлаждение, максимизируя ожидаемую прибыль. Кроме того, не стоит забывать и о развитой инфраструктуре, высоком уровне профессионализма и доступности большого количества местных специалистов и размещение крупных ферм с лёгким доступом ко всем перечисленным энергоресурсам.

Представители РАКИБ уверяют, что тесно сотрудничают с местными властями, намекая на невозможность китайского сценария. Отдельно указывается на заключения партнёрского соглашения с Консорциумом крупнейших майнинговых компаний Китая. Эта организация до недавнего времени контролировала 25% мирового хешрейта Биткоина. Если удастся привлечь в Россию даже часть майнеров, то страна может подняться с третьего места с 7% хешрейта до второго и даже первого, обойдя по этому показателю США. Отдельно подчёркивается, что приток инвесторов способствует оживлению экономики. Немаловажно и то, что быстрое включение России в борьбу за майнинговые ресурсы позволит снизить зависимость Биткоина и криптовалют от США. Если сегодня ничего не сделать, то уже завтра большая часть китайских шахтёров переедет в Северную Америку.