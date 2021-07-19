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Илон Маск сменил аватарку в Твиттере в поддержку криптовалюты Dogecoin

Очередная попытка Илона Маска подтоклунть Dogecoin к росту
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Многие эксперты полагают, что дни Dogecoin сочтены. Данная криптовалюта задумывалась как шутка, но после активной деятельности Илона Маска превратилась в настоящую ракету, преодолевающую одну высоту за другой. Главная проблема данного токена связана с тем, что большая часть монет принадлежит узкому кругу лиц. Это значит, что резкое подорожание Dogecoin сделало этих людей богатыми, в то время как остальные питаются крохами, падающими с переполненных деньгами тарелок. Неясно, сколько монет принадлежит самому Илону Маску, но даже сегодня он не останавливается.

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Если сравнивать с серединой мая, когда Dogecoin стоил 0.75 доллара, то на момент написания материала криптовалюта рухнула больше чем в 4 раза и продолжает дешеветь. Если пролистать ветку Илона Маска в Твиттере, то окажется, что за последние дни он делал несколько попыток подтолкнуть Dogecoin к росту. Что любопытно, ни одна из этих попыток не увенчалась успехом, а ведь раньше достаточно было сказать о своих планах купить собаку, как токен дорожал в 2 раза. Ниже можно посмотреть несколько примеров безрезультатной борьбы основателя Tesla с полностью игнорирующим его рынком.

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Учтите, что это только вершина айсберга, ведь Илон Маск часто отписывается в комментариях сообщениям на странице в Твиттер у известных в криптовалютной среде лиц. Судя по всему, все возможные попытки вернуть Dogecoin к росту исчерпаны, поэтому миллиардер решил перейти к тяжёлой артиллерии. Итак, Илон Маск сменил аватарку на своей страничке в Твиттер. Если вы не замечаете разницы, то предлагаем взглянуть на очки, где изображена собака породы сиба-ину, являющаяся официальным логотипом Dogecoin. С момента появления на очках новой аватарки уже прошло какое-то время, её заметили журналисты, но рынок проигнорировал и эту попытку Илона Маска привлечь внимание к криптовалюте.

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Предсказать дальнейшее поведение Dogecoin невозможно. Если Биткоин и другие криптовалюты продолжат находиться в нестабильном положении, то это несомненно окажет негативное влияние на курс мемного токена. Если же весь рынок оживёт, то шансы у Dogecoin на возвращение есть. Инвесторы любят делать странные вещи, а значит нет причин думать, что в обозримом будущем группа богатых гиков не решит поднять курс Dogecoin искусственно.


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