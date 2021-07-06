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Догикоин (Dogecoin) появился в 2013 году и стал обычным форком Биткоина и преподносился в качестве шутки. Это значит, что его создатель не особо напрягался. Он взял лежащий на просторах сети бесплатный код популярной криптовалюты и сделал на его основе свой токен. После этого он точно также поступил и с программой для майнинга, которая в точности повторяет таковую для Биткоина. Какое-то время создатель Догикоин Билли Маркус стремился развивать криптовалюту, но в 2015 году продал большую часть принадлежащих ему монет за пару тысяч долларов. На пике в мае текущего года за эти монеты можно было бы выручить несколько миллиардов долларов, но даже сегодня это всё равно больше миллиарда.

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Долгое время Догикоин просто пребывал в безвестности, пока на него не обратил внимание Илон Маск. Он начал писать о криптовалюте чуть ли не каждую неделю, упоминая её всякий раз, когда видел журналистов. Дело дошло до открытой рекламы, в какой-то момент Илон даже попытался вмешаться в управление Догикоином. Злые языки утверждают, что глава Tesla купил огромное число монет, поэтому просто хочет увеличить свой капитал. Что происходило на самом деле, мы никогда не узнаем, но после майского падения цены всех криптовалют, Догикоин с большим трудом закрепился на минимальных отметках, а его владельцы снова надеются на Илона Маска. Что же, мы не знаем, что на уме у миллиардера, но эксперты РБК уверяют, что дни Доги сочтены. Давайте перечислим основные проблемы данной криптовалюты:

Централизация : больше 90% всех монет сосредоточены на нескольких сотнях кошельках и принадлежат небольшому количеству владельцев. Это создаёт напряжённость, поскольку никто не знает, что придёт в голову конкретному человеку. Все криптовалюты уязвимы, поэтому резкая продажа значительного количества монет способна снизить ценность токена до минимума, что негативно отразиться на всех остальных инвесторах.

: больше 90% всех монет сосредоточены на нескольких сотнях кошельках и принадлежат небольшому количеству владельцев. Это создаёт напряжённость, поскольку никто не знает, что придёт в голову конкретному человеку. Все криптовалюты уязвимы, поэтому резкая продажа значительного количества монет способна снизить ценность токена до минимума, что негативно отразиться на всех остальных инвесторах. Инфляционная модель : Догикоин будет добываться вечно. Количество основных токенов конечно, это даёт определённые гарантии, что криптовалюта не будет обесцениваться со временем. Здесь такого нет, и не может быть.

: Догикоин будет добываться вечно. Количество основных токенов конечно, это даёт определённые гарантии, что криптовалюта не будет обесцениваться со временем. Здесь такого нет, и не может быть. Отсутствие поддержки: фактически Догикоин мёртв, так как никто не планирует вносить в код коррективы, обновлять и наводить порядок. Где-то кто-то что-то добывает, а большего ребятам, скупившим основную часть монет за пару тысяч долларов, и не нужно.

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На самом деле – это далеко не весь перечень, но в данном случае всё очень просто: эксперты уверяют, что рынок устал от постоянных попыток Илона Маска расшатать положение криптовалют, устал от нестабильности и мусорных токенов, которые тянут на дно наиболее крупные и инновационные активы. А значит места в будущей системе цифровых денег Догикоину просто нет.