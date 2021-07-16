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Китайские компании движутся к покорению полупроводникового олимпа семимильными шагами. Несмотря на целый ряд удачных попыток, в настоящий момент догнать тайваньских конкурентов не представляется возможным. Виной всему американские санкции, ощутимо замедляющие прогресс, поскольку многие китайские компании не только лишены доступа к технологиям, но и вынуждены обходиться без современного оборудования. Это значит, что инженерам приходится разрабатывать новые процессоры буквально на коленке. Скорее всего, в будущем это даст свои плоды, ведь в конечном счёте санкции смогут только отсрочить китайскую экспансию.

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Одним из наиболее интересных китайских процессоров является Loongson 3A4000. Это вам не Байкал с Эльбрусом, которых не найти даже на оборонных предприятиях. Loongson 3A4000 поставляется вместе с ноутбуками, персональными компьютерами, а также эффективно работает на многочисленных заводах и фабриках, имеющих закрытый статус. Он выпускается по 28-нм техпроцессу, хотя по сравнению с конкурентами Intel и AMD выглядит гостем из далёкого прошлого. Как стало известно, уже на подходе более продвинутый камень: Loongson 3A5000. Это полноценный 4-ядерник, получивший абсолютно новую архитектуру и предназначенный для потребительского рынка.

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Неясно, какая будет цена на новый процессор, но руководство компании уверяет, что 3A5000 сможет без проблем справляться с любым контентом. Это и фильмы в высоком разрешении, и рабочие задачи, и офисные и любые другие приложения. Глубоко внутри 3A5000 расположилась архитектура MIPS, но есть эмуляция популярных x86-команд. Тактовая частота процессора достигнет 2.5 ГГц, а ожидаемый прирост производительности достигнет 50%.

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В настоящее время стартовал финальный этап выпуска инженерных экземпляров, после чего будет налажено массовое производство. Единственная проблема, которая может встать на пути 3A5000 – это санкции США. Дело в том, что американское правительство в любой момент может запретить выпускать тайванцам продукты для китайских производителей на собственных мощностях. И здесь не так важно, что процессор 3A5000 уступает всем современным камням Intel. Попытки заменить американскую электронику на собственную будут пресекаться с особым пристрастием. Теоретически, производство должно стартовать во второй половине 2021 года. Сможет ли за это время Loongson выпустить достаточное количество процессоров, или придётся снова возвращаться на освоенный некоторыми китайскими компаниями 28-нм техпроцесс, пока неясно.