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Очень часто в сети появляются различные слухи и утечки, позволяющие сделать выводы относительно ещё не анонсированных продуктов или технологий крупных компаний. Часто они так и оказываются ничего не значащими слухами, эдакими пустышками, но без этого никуда, ведь решения постоянно меняются, даты релизов сдвигаются, а отдельные товары отменяются или переносятся на более отдалённую перспективу. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить новость от 14 июля, в которой идётся речь о нежелании NVIDIA и партнёров выпускать недорогие видеокарты в 2021 году. Судя по всему, она оказалась верна.

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В продаже нет и пока не планируется серия GeForce RTX 3050, которая позволила бы бюджетным геймерам получить доступ к высокопроизводительной продукции и технологии трассировки лучей. Что же, пока весь мир ждёт, ребята из NVIDIA решили, что покупатель остро нуждается в более мощных и дорогих видеокартах. Так, в 3 квартале текущего года начнётся выпуск графических чипов серии GeForce RTX 3000 с приставкой SUPER. Поскольку никаких конкретных характеристик нет, мы можем только предполагать. Судя по всему, NVIDIA точно выпустит GeForce RTX 3060 SUPER и GeForce RTX 3090 SUPER, а вот относительно других видеокарт есть масса вопросов.

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Во-первых, выход GeForce RTX 3070 SUPER делает ненужным текущую карту с приставкой «Ti». Во-вторых, более производительная GeForce RTX 3080 Ti и без того почти аналогичная по скорости флагману RTX 3090. Как NVIDIA сможет всё это уместить в рамках текущей линейки не совсем понятно, но это уже проблема маркетологов компании. Но есть и приятные новости: ожидается, что все обновлённые видеокарты получат более широкую шину, а значит и больше видеопамяти. Напомним, в 2020 году ходили слухи о желании NVIDIA поставить в GeForce RTX 20 Гб видеопамяти, но дефицит компонентов привёл к отказу от подобной щедрости. Возможно, уже скоро эта несправедливость будет устранена.

Предполагается, что новая линейка станет промежуточным звеном между текущим поколением на архитектуре Ampere и следующим, на базе ещё не анонсированной Ada Lovelace. В данном случае можно только привести слух, согласно которому серия GeForce RTX 4000 принесёт 2-кратный прирост производительности и будет основана на 5-нм техпроцессе TSMC. Что до линейки GeForce RTX 3000 SUPER, то выход видеокарт ожидается в начале 2022 года.