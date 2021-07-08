Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Майнеры стали настоящим кошмаров для геймеров. Первое пришествие шахтёров в белых рубашках состоялось в 2017 году, когда Биткоин агрессивно рос, что позволило криптовалютам во всеуслышание заявить о себе, как о финансовом инструменте будущего. Первый раунд оказался явно не в пользу майнеров, поскольку уже в 2018 году многие из них прогорели. Всё дело в высоких ценах на фермы, которые позволяют добывать криптовалюту в больших размерах. Те, кто верил в стабильность Биткоина, вложили миллионы в фермы, отбить которые оказалось нереально. Как оказалось, в тяжёлых условиях выжили наиболее стойкие шахтёры, в руках у которых были не только сосредоточены огромные мощности, но и достаточный капитал для продолжения добычи.

реклама

Можно сколько угодно иронизировать на тему майнеров, но многие из них честно платят налоги, исправно оплачивают счета за электричество и даже пытаются переходить на чистые источники энергии. Однако есть и такие, кто присасывается к обществу, словно пиявка, не желая ничего отдавать взамен. Как стало известно, на территории АО Винницаоблэнерго обнаружена самая крупная подпольная майнинг-ферма в истории Украины. Ребята не прятались, а добыча проходила чуть ли не на виду у работников предприятия.

анонсы и реклама Обвал цен на 3060, цены идут к рекомендованым 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

5000 единиц компьютерной техники располагались на одном из складов компании, а электричество забирали непосредственно из сети АО Винницаоблэнерго. Всё было устроено таким образом, что обнаружить перерасход не удавалось, а сами майнеры использовали специализированные средства учёта, вводящие в заблуждение основную сеть. Когда правоохранители ворвались на территорию фермы, следящие за её работой явно не готовились к приёму гостей.

реклама

В данный момент проходит учёт оборудования и его изъятие, а все причастные к этому делу опрашиваются. Сообщается, что ферма состояла из 50 системных блоков, 500 отдельных видеокарт и 3800 игровых приставок. Интересно, а им хотя бы разрешалось на них играть? По самым скромным подсчётам, ферма наносила ущерба на 19 миллионов рублей в месяц или больше чем на 200 миллионов рублей в год. Сколько на самом деле майнеры добывали криптовалюту, и кто из руководства предприятия всё это инициировал, ещё только предстоит узнать. Высказываются подозрения, что сами они туда не смогли бы перевезти такой большой объём железа. Кроме того, без отмашки одного из управляющих было бы невозможно скрыть первичное подключение к сети АО Винницаоблэнерго.