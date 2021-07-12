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В игре Call of Duty: Warzone обнаружен неизвестный баг, дающий бессмертие в локации ГУЛАГ

Новая дыра в популярной игре Call of Duty: Warzone
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Серия Call of Duty существует настолько давно, что большинству из тех, кто играл в самую первую часть, уже больше тридцати лет. На тот момент никому не известная студия Infinity Ward превратилась в целого гиганта, успевшего за эти годы засветиться в серии конфликтов на экономической почве. Сегодня Call of Duty сложно узнать, поскольку игра меняется вслед за тенденциями рынка, стараясь быть на передовой прогресса. Именно по этой причине игровая компания становится всё меньше, а онлайн набирает всё больше оборотов. В какой-то момент разработчики и вовсе решили, что пора бы выпустить клон существующих королевских битв, назвав своё детище Call of Duty: Warzone.

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Игра пользуется огромным успехом и часто становится мишенью читеров, которых там превеликое множество. Разработчики, как это обычно бывает, активно борются с таким явлением, но, как вы сами понимаете, читеров не остановить. Желание получить всё и сразу манит в подобные проекты и подростков и уже прожжённых любителей шутеров, которые до этого тренировали свои навыки в Counter-Strike. Мы не будем обсуждать тысячи различных способов обхода, остановившись на одном, о котором пока никто не знает.

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Суть такова, что после смерти каждому геймеру даётся 1 шанс. Вы попадаете на арену, именуемую ГУЛАГ. Там вам выдают случайную экипировку и бросают в бой, где в схватке один на один кто-то возвращается в основную локацию, а кто-то просто грузит новую. Провернуть такое можно один раз за бой, что значительно повышает шансы на победу тех, кто поймал случайную пулю, ведь часто даже самые крутые игроки не способны предугадать и тем более заметить крадущегося соперника. Как оказалось, в локации ГУЛАГ обнаружен баг, который позволяет получить бессмертие. К счастью, нашедший его игрок под ником NTrippy не раскрывает подробностей, ограничившись тем, что ему удаётся без ожидания пойти в ГУЛАГ, где с лёгкостью победить соперника, несмотря на стрельбу в упор.

Автор ролика надеется, что разработчики заметят видео, после чего устранят неприятный баг. Информации о том, насколько ошибка массовая, нет. Очевидно, что читеры дорого отдали бы за подобную находку, но автор решил, что дыр в Call of Duty: Warzone и без того полно проблем, не желая засорять секретными багами даже ГУЛАГ. Посмотреть видео на эту тему можно ниже. 

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