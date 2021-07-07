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В последнее время пресса уделяет большое внимание исходу майнеров из Китая. Известно, что эта страна генерировала почти 50% всего хешрейта Биткоина. Назвать точное количества Эфира, которое добывали местные майнеры, сложно, но вклад был существенный. Последствия полного запрета на добычу криптовалюты стали видны уже в июне, когда фермеры из Поднебесной определяли дальнейшую судьбу своих вкладов. Многие крупные майнеры приступили к миграции. Чаще всего в качестве конечной точки указывается США, ну а Казахстан, который ещё недавно считался новой Меккой, теряет привлекательность в глазах китайских шахтёров. Что любопытно, многие майнеры решили, что разборка ферм, их перевозка и последующее подключение не стоят затрат. Это вызвало огромную волну видеокарт на местном рынке. Пока мы не слышали о выходе подобной продукции на мировой рынок, поскольку изголодавшиеся китайские геймеры и сами способны поглотить немалое количество видеокарт.

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Когда мы говорим о подобных вещах, то просто не понимаем, о каких масштабах идёт речь. Что же, сегодня ребята с сайта Fast Technology готовы нас просветить. Итак, на момент написания материала хешрейт всей сети Ethereum достигал 475 TH/s. При этом ещё месяц назад показатели доходили до 600 TH/s, ну а 17 июня достигали 560TH/s и выше. На графике можно заметить, что самые низкие значения фиксировались на прошлой неделе, а сегодня хешрейт начал восстанавливаться. Неужели мелкие майнеры раскупили видеокарты с крупных ферм и сами начали добывать Эфир? Увы, пока ответа на этот вопрос у нас нет, а вот подсчитать приблизительную потерю сети мы можем.

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Поскольку мы имеем 17% потерю мощности за короткий срок, то ребята из Fast Technology подсчитали, что это эквивалентно одновременному отключению 875 000 видеокарт уровня GeForce RTX 3090. В данном случае цифры условны, поскольку исходят из средних расчётов по хешрейту. Ну а в реальности майнеры владеют различными решениями, поэтому реальное количество уникальных видеокарт, которые отключены, подсчитать невозможно. Мало того, некоторые крупные и средние фермеры используют специализированные устройства, что только усложняет подсчёты. В любом случае масштаб вам понятен, а значит вы теперь осознаёте, какая огромная вычислительная мощь задействуется для генерации виртуальных монеток, которые расходятся по карманам доморощенных шахтёров.