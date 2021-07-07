Российские власти готовят закон об условиях конфискации Биткоина и других криптовалют
Когда криптовалюты только создавались – это была идея о свободном мире, где каждый сможет распоряжаться своими деньгами так, как ему удобно. Без комиссий, которые берут банки за переводы, без налогов, которые приходится платить за то, с чего эти самые налоги уже были неоднократно уплачены. В конце концов криптовалюты задумывались как лучший путь, по которому может пойти человечество. Неясно, что перед этим читал Сатоши Накамото, но сразу же, после обретения Биткотином популярности, в него потянулись преступники всех мастей.
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Эти ребята быстро сообразили, что теперь им не нужно заниматься отмывкой миллионов долларов, ведь их можно положить в одной точке планеты, а забрать в другой чистыми, как слёзы младенца. Данная проблема уже была многократно изучена, а попытки борьбы с преступными элементами ни к чему не приводят. Да, есть возможность наблюдать за отдельно взятым кошельком, вот только существует специализированные методики, способные даже в таком случае вывести криптовалюту без опаски быть пойманным властями.
В настоящее время активнее всех с подобными безобразиями борется США. Чиновники дано нашли правильные формулировки, благодаря которым можно отнимать Биткоины у всех граждан страны, нарушающих действующее законодательство. Самый простой пример: в 2020 году власти США конфисковали у владельца интернет-магазина Silk Road (Шёлковый путь) 1 миллиард долларов в Биткоинах. Росс Ульбрихт, который организовал теневые продажи наркотиков, сегодня отбывает пожизненное. Что же, было бы удивительным, если бы российские чиновники не хотели перенять опыт западных коллег по данному вопросу.
По словам генпрокурора Игоря Краснова, в настоящее время готовится законодательная основа и вносятся поправки, позволяющие сделать конфискацию криптовалютных активов реальной. В первую очередь изменения ожидаются в уголовном и процессуальном законодательстве, а следом начнётся обсуждение поправок и их принятие в качестве правовой основы работы цифровых денег на территории РФ. Когда точно начнут конфисковывать Биткоины, и за какие правонарушения, пока не уточняется. В любом случае всё это назрело, а положение будет мало чем отличаться от того, что мы имеем относительно конфискации обычного имущества. Сам Игорь Краснова указал на усиление коррупционной составляющей в сфере криптовалют. Якобы, участились случаи дачи взяток с помощью Биткоина.
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