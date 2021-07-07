21 смартфон Xiaomi завершит жизненный цикл и не получит Android 12 в 2021-2022 годах
Несколько дней назад в сети появился масштабный инсайдерский список смартфонов Xiaomi, которые получат новую операционную систему Android 12. Таковых оказалось 72 единицы, что смело можно назвать очередным рекордом. Как китайская компания справится со всем этим пока неясно, но, судя по опыту 2020-2021 годов можно констатировать, что новая ОС начнёт поступать на аппараты пользователей только через год. Именно поэтому подобные сведения могут восприниматься со здоровой долей скептицизма. Тем не менее вместе со списком поддерживаемых телефонов появился и перечень тех, кто больше никогда не получит новую операционку.
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Сегодня мы не будем вспоминать десятки смартфонов 2018 года, которые теоретически могли бы на что-то претендовать. Давайте обойдёмся без серии Mi 8, которая даже текущую прошивку MIUI 12.5 получит в лучшем случае осенью. Туда же относятся Poco F1, Mi Mix 2S и Mi Mix 3. Читатель должен понять, что об этих аппаратах нужно забыть за давностью лет, а вот более новые флагманы и некоторые популярные телефоны очутились в списке аутсайдеров очень неожиданно.
В первую очередь у нас вопросы к серии Mi 9, которая вышла в 2019 году и по всем гласным и негласным правилам должна была получить Android 12. Что до Mi 9 SE, то он явно задержался в списке, как и Mi 9 Lite. Всё куда сложнее с Mi 9T и его более мощной версией Mi 9T Pro. Это уникальная линейка, которая была представлена всего двумя телефонами. По логике, подобные гаджеты должны получить от двух до трёх обновлений ОС, но Xiaomi редко прислушивается к законам логики. Сегодня эти девайсы работают под управлением Android 10, а более новая Android 11 планируется на осень.
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Немного обидно за серию Redmi Note 8, но она действительно не могла претендовать на Android 12, поскольку вышла в 2019 году. Что до остальных участников, то девятая серия Redmi ожидаемо не получит новую операционную систему, поскольку может претендовать на обновление только один раз.
- Mi 9 Pro
- Redmi K20 Pro
- Mi 9T Pro
- Mi CC9
- Mi 9T
- Mi CC9 Pro
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 8
- Redmi 9C
- Redmi 9
- Mi 9
- Mi Note 10
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 9A
- Redmi 9 Prime
- Mi 9 SE
- Redmi 9AT
- Redmi K20
- Mi Note 10 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi 9i
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