72 смартфона Xiaomi получат новую ОС Android 12 в 2021-2022 году
Первая бета-версия новой прошивки Android 12 появилась больше месяца назад. Ожидаемо, её подхватили несколько крупных производителей с целью протестировать на флагманах собственной разработки. Что касается Xiaomi, то тесты уже идут. Китайская компания активно изучает новые возможности с целью оптимизирования собственной прошивки MIUI для повышения работоспособности и снижения количества ошибок. На данном этапе говорить о каких-либо результатах преждевременно, ведь мы не знаем сроков появления финальных стабильных образов Android 12. Кроме того, в таких случаях всё зависит от Google, поскольку именно «Корпорация добра» даёт отмашку на запуск новой операционной системы.
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Что любопытно, Xiaomi активно тестирует Android 12, но больше 90% всех актуальных смартфонов спустя почти год после выхода Android 11 её никак не может получить. Создаётся впечатление, что мы говорим о сроках не раньше лета 2022 года. Как бы там ни было, но инсайдеры уже готовы поделиться данными о том, какие же аппараты Xiaomi могут претендовать на новую ОС. Не ждите подтверждений или опровержений от производителя. Китайская компания не славится активной работой с прессой и предпочитает хранить подобные сведения в тайне.
Как видите, пока на получение новой Android 12 претендуют 72 смартфона. Скорее всего, к моменту выхода их число ощутимо вырастет, ведь Xiaomi известна своим умением производить несколько десятков мобильных телефонов в год.
- Mi 11 Ultra
- Redmi K30
- Redmi Note 9 (Global)
- POCO M2
- Mi 11Pro
- Mi 10S
- POCO M3
- POCO X3
- Mi 10T Lite
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K40 Gaming
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9S
- POCO X3 NFC
- Redmi Note 8 2021
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 5G
- Mi 10 Pro
- Mi 11
- Redmi Note 10T
- Redmi K30 Zoom
- Mi MIX FOLD
- Mi 11X Pro
- Mi 10i
- Redmi 9 Power
- Redmi 10X 4G
- Mi 10T
- Redmi 9T
- Mi 11 Lite 4G
- Redmi 10X 5G
- Blackshark 3s
- POCO X2
- Redmi K30 5G Racing
- Redmi K30i 5G
- Redmi Note 10 Pro 5G (China)
- Mi 11i
- Mi 10 Youth
- POCO F2 Pro
- Redmi K30 Pro
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi Note 9 5G
- POCO X3 Pro
- Blackshark 3 Pro
- Blackshark 4 Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9 4G (China)
- Mi 10
- POCO M2 Pro
- Redmi Note 10S
- Note 9T
- Mi Note 10 Lite
- K40 Pro+
- POCO F3
- POCO F3 GT
- Blackshark 4
- POCO M2 Reloaded
- Redmi Note 9 Pro
- Blackshark 3
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi K40 Pro
- POCO C3
- Redmi Note 10 Pro
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi K30 Ultra
- Mi 11X
- 10T Pro
- Redmi K40
- Redmi K30 5G
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