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Первая бета-версия новой прошивки Android 12 появилась больше месяца назад. Ожидаемо, её подхватили несколько крупных производителей с целью протестировать на флагманах собственной разработки. Что касается Xiaomi, то тесты уже идут. Китайская компания активно изучает новые возможности с целью оптимизирования собственной прошивки MIUI для повышения работоспособности и снижения количества ошибок. На данном этапе говорить о каких-либо результатах преждевременно, ведь мы не знаем сроков появления финальных стабильных образов Android 12. Кроме того, в таких случаях всё зависит от Google, поскольку именно «Корпорация добра» даёт отмашку на запуск новой операционной системы.

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Что любопытно, Xiaomi активно тестирует Android 12, но больше 90% всех актуальных смартфонов спустя почти год после выхода Android 11 её никак не может получить. Создаётся впечатление, что мы говорим о сроках не раньше лета 2022 года. Как бы там ни было, но инсайдеры уже готовы поделиться данными о том, какие же аппараты Xiaomi могут претендовать на новую ОС. Не ждите подтверждений или опровержений от производителя. Китайская компания не славится активной работой с прессой и предпочитает хранить подобные сведения в тайне.

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Как видите, пока на получение новой Android 12 претендуют 72 смартфона. Скорее всего, к моменту выхода их число ощутимо вырастет, ведь Xiaomi известна своим умением производить несколько десятков мобильных телефонов в год.

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