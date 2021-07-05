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72 смартфона Xiaomi получат новую ОС Android 12 в 2021-2022 году

Предварительный перечень смартфонов, которые претендуют на новую ОС
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Первая бета-версия новой прошивки Android 12 появилась больше месяца назад. Ожидаемо, её подхватили несколько крупных производителей с целью протестировать на флагманах собственной разработки. Что касается Xiaomi, то тесты уже идут. Китайская компания активно изучает новые возможности с целью оптимизирования собственной прошивки MIUI для повышения работоспособности и снижения количества ошибок. На данном этапе говорить о каких-либо результатах преждевременно, ведь мы не знаем сроков появления финальных стабильных образов Android 12. Кроме того, в таких случаях всё зависит от Google, поскольку именно «Корпорация добра» даёт отмашку на запуск новой операционной системы.

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Что любопытно, Xiaomi активно тестирует Android 12, но больше 90% всех актуальных смартфонов спустя почти год после выхода Android 11 её никак не может получить. Создаётся впечатление, что мы говорим о сроках не раньше лета 2022 года. Как бы там ни было, но инсайдеры уже готовы поделиться данными о том, какие же аппараты Xiaomi могут претендовать на новую ОС. Не ждите подтверждений или опровержений от производителя. Китайская компания не славится активной работой с прессой и предпочитает хранить подобные сведения в тайне.

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Как видите, пока на получение новой Android 12 претендуют 72 смартфона. Скорее всего, к моменту выхода их число ощутимо вырастет, ведь Xiaomi известна своим умением производить несколько десятков мобильных телефонов в год.

  1. Mi 11 Ultra
  2. Redmi K30
  3. Redmi Note 9 (Global)
  4. POCO M2
  5. Mi 11Pro
  6. Mi 10S
  7. POCO M3
  8. POCO X3
  9. Mi 10T Lite
  10. Redmi K30S Ultra
  11. Redmi K40 Gaming
  12. Redmi Note 9 Pro Max
  13. Redmi Note 9S
  14. POCO X3 NFC
  15. Redmi Note 8 2021
  16. Redmi 10X Pro
  17. Redmi Note 10
  18. Redmi Note 10 5G
  19. Mi 10 Pro
  20. Mi 11
  21. Redmi Note 10T
  22. Redmi K30 Zoom
  23. Mi MIX FOLD
  24. Mi 11X Pro
  25. Mi 10i
  26. Redmi 9 Power
  27. Redmi 10X 4G
  28. Mi 10T
  29. Redmi 9T
  30. Mi 11 Lite 4G
  31. Redmi 10X 5G
  32. Blackshark 3s
  33. POCO X2
  34. Redmi K30 5G Racing
  35. Redmi K30i 5G
  36. Redmi Note 10 Pro 5G (China)
  37. Mi 11i
  38. Mi 10 Youth
  39. POCO F2 Pro
  40. Redmi K30 Pro
  41. Mi 10 Lite 5G
  42. Mi 11 Lite 5G
  43. Mi 10 Ultra
  44. Mi 10 Lite Zoom
  45. Redmi Note 9 5G
  46. POCO X3 Pro
  47. Blackshark 3 Pro
  48. Blackshark 4 Pro
  49. Redmi Note 9 Pro 5G
  50. Redmi Note 9 4G (China)
  51. Mi 10
  52. POCO M2 Pro
  53. Redmi Note 10S
  54. Note 9T
  55. Mi Note 10 Lite
  56. K40 Pro+
  57. POCO F3
  58. POCO F3 GT
  59. Blackshark 4
  60. POCO M2 Reloaded
  61. Redmi Note 9 Pro
  62. Blackshark 3
  63. Redmi Note 10 Pro Max
  64. Redmi K40 Pro
  65. POCO C3
  66. Redmi Note 10 Pro
  67. POCO M3 Pro 5G
  68. Redmi K30 Ultra
  69. Mi 11X
  70. 10T Pro
  71. Redmi K40
  72. Redmi K30 5G
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