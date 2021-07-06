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В начале прошлого месяца мы констатировали, что май стал самым худшим временным периодом за долгие годы по поставкам видеокарт на игровой рынок. Сложно представить, что дела могут вообще идти хуже. В данном случае мы опираемся на обобщённую статистику Steam, которая структурирована по динамике за месяц. Могло показаться, что всё будет только ухудшаться, но судьба преподнесла геймерам несколько отличных подарков. Первое – это резкое падение Эфириума, которое дало рынку передышку, а второе – это действия китайского регулятора в отношении местных майнеров. Давайте изучим, что же изменилось за месяц, и в какую сторону движется рынок. Может быть всё не так оптимистично, как может показаться на первый взгляд.

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Показали за май 2021

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Прежде всего нужно уточнить следующую информацию: чем больше процент изменений за месяц, тем больше конкретной модели видеокарт пришло на рынок. Поскольку многие геймеры имеют аккаунты в Steam и постоянно ими пользуются, то данные тут же отображаются в ежемесячных изменениях. Итак, на первом месте с приростом в 1% у нас GeForce RTX 2060. Ещё в ноябре 2020 года стало известно, что NVIDIA готовится остановить выпуск подобных графических чипов. Будем надеяться, что ребята осознали свою ошибку, ведь такое количество новых видеокарт не могло появиться из пустоты. В июне сообщалось, что было принято решение увеличить выпуск GeForce RTX 2060, а значит в будущем можно надеяться на рост подобных видеокарт в Steam.

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На втором месте с небольшим отрывом GeForce GTX 1060. Сложно представить, чтобы NVIDIA неожиданно начала выпускать подобные видеокарты. Скорее всего их появление в статистике связано с распродажей ферм в Китае и других странах, ведь майнинг Эфира становится всё менее прибыльным. Из любопытного в июне можно отметить появление в списке Iris Xe. Это дискретная видеокарта DG1 производства Intel, которая поставляется вместе с готовыми системами и является бюджетным решением. Как видите, даже столь примитивная видеокарта вызвала больше интереса, чем продукция AMD.

И вот здесь самое время обратиться к видеокартам красной команды. Прирост в 0.13% не в счёт, поскольку относится к мобильной графике на ноутбуках, а единственной настольной видеокартой, которая продемонстрировала минимальный пророст, стала Radeon RX 580 в ОЕМ комплектации. Это карта на 4 Гб, которая явно не отвечает современным запросам геймеров. В данном случае можно констатировать, что AMD не предпринимает усилий по стабилизации рынка. Поставки находятся на низких и сверхнизких значениях, а ждать улучшения не приходится, ведь руководство красных прежде всего заботят поставки чипов для игровых приставок, что уже стоило компании потери немалой доли на рынке процессоров.