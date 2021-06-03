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Не так давно мы делали обзор самых популярных видеокарт на платформе Steam за апрель 2021 года. Главная проблема, которая была озвучена, касается резкого падения прироста видеокарт. Уже тогда мы отмечали, что фактически геймеры не получают доступ к продукции. Мало того, даже относительно немолодая GeForce RTX 2070 SUPER не вызвала интереса, а игровую индустрию ждёт масштабный кризис. Сегодня мы продолжим тему, поговорив о том, насколько на самом деле всё плохо. Давайте перейдём к конкретным цифрам. Отметим, что данные, опубликованные в материале, находятся в свободном доступе. Они предоставляются на условиях «как есть», а значит каждый волен решать, являются ли они точными, и стоит ли им доверять.

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Больше всего нас интересуют изменения за май, а именно, какие графические чипы покупались, и как вообще изменилась доля видеокарт за отчётный период. Как видите, на первом месте с приростом в 0.21% у нас видеокарта GeForce RTX 3060. Стоит учитывать, что речь идёт о мобильном графическом чипе, а значит перед нами ноутбуки, оснащённые подобным GPU производства NVIDIA. На втором месте Intel Cherryview. По большей части это планшеты, построенные на процессорах Intel Atom. Судя по всему, где-то была большая распродажа компактных устройств, а иначе объяснить такой феномен просто невозможно. Поскольку подобные девайсы продаются уже много месяцев, а их доля не превышала погрешности, 0.16% выглядят внушительно. Далее мы видим незначительный прирост видеокарт NVIDIA нового поколения, которые улучшили показатели на 0.10%.

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И вот здесь самое время обратиться к данным за февраль 2021 года. Изображение представлено ниже и характеризует изменения, произошедшие в последнем месяце зимы на рынке видеокарт. Как видите, две видеокарты продемонстрировали прирост в более чем на 1%, а девять смогли набрать более 0.10%. Если ранее мы констатировали, что свободных видеокарт на вторичном рынке почти не осталось, то сегодня впору заявить, что их нет вообще. На этом фоне забавно выглядят заявления руководства NVIDIA. Оказывается, отгрузка идёт с опережением графика, а геймеры разбирают видеокарты с утроенной силой.

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И воз здесь самое время задать простой вопрос: если геймеры в мае вообще не получили видеокарт (уж простите, но в феврале 2 видеокарты показали прирост больше, чем в мае все вместе взятые), то, где они вообще подевались? Единственным логичным объяснением будут майнеры. Видеокарты производятся. Производитель отчитывается о сверхдоходах, очевидно, что кто-то же всю эту массу должен покупать.