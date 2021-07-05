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65 смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 зимой 2021-2022 года

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Вчера наши читатели могли ознакомиться со списком из 71 аппарата Xiaomi, претендующего на получение новой прошивки MIUI 12.5. Сроки постоянно меняются, а перечень корректируется. Изначально там было больше недорогих телефонов серии Redmi, но со временем стало ясно, что китайский производитель не планирует расширять поддержку только из-за того, что они пользовались неплохим спросом и отлично продавались. Теоретически, мы должны увидеть завершение рассылки MIUI 12.5 до конца лета, но в реальности выход прошивки может задержаться до зимы. На этом фоне удивительно выглядят утечки о совершенно новой прошивке MIUI 13.

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Напомним, изначально после MIUI 12 должен был состояться релиз MIUI 13, но по непонятным причинам решено было допиливать текущую версию, а более новую оставить на потом. Возможно, в планы вмешались непредвиденные обстоятельства, но это сейчас уже не важно, ведь у нас новые слухи о MIUI 13. Пару дней назад сообщалось, что первым смартфоном на этой прошивке станет Mi Mix 4, но позднее поступили опровержения, хотя кое-какие данные всё ещё вызывают вопросы. Так, есть информация о том, что Xiaomi планирует большой анонс в августе, в рамках которого и будет показана MIUI 13.

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Поскольку данные пришли из неофициального источника, сложно назвать их достоверными. Одновременно с этим инсайдеры указывают на некоторые критерии, согласно которым отдельные аппараты могут претендовать на получение новой прошивки. Согласно этим данным, был составлен список из 65 телефонов. Пока нет никаких опровержений – и это хорошо, но нет и подтверждений – и это нормально, ведь Xiaomi уже много лет не делает преждевременных анонсов, за которые придётся отвечать. Если предположить, что анонс MIUI 13 состоится в конце лета, то создание бета-версий стартует осенью, а рассылка зимой 2021-2022 года.

  1. Mi 10 Pro
  2. Mi 10S
  3. Redmi 10X 5G
  4. Mi 10 Lite 5G
  5. Mi 10T Pro
  6. POCO F3 GT
  7. Mi 10T Lite
  8. Mi 9 Explorer Edition
  9. Redmi K20 Premium
  10. Mi 10 Lite Zoom
  11. Redmi K30 Pro
  12. Mi 11 Lite 5G
  13. Redmi Note 10 Pro Max
  14. Redmi K40 Pro
  15. Redmi Note 10S
  16. Redmi Note 9 Pro
  17. Redmi Note 10 5G
  18. Mi 10i
  19. Mi 9 Pro 5G
  20. Mi 10 Lite Youth
  21. Redmi Note 10
  22. POCO F3
  23. Redmi K30i 5G
  24. Mi 11i
  25. POCO M3 Pro 5G
  26. Redmi K30S Ultra
  27. Redmi Note 9 5G
  28. Redmi K30 Zoom
  29. Redmi K30 Racing
  30. Redmi K40 Pro+
  31. Redmi K30
  32. POCO C3
  33. Mi 9
  34. Redmi 10X 4G
  35. Redmi Note 9 Pro Max
  36. Mi 11Ultra
  37. Redmi K40 Gaming
  38. Mi 11X
  39. Redmi Note 9 Pro 5G
  40. Redmi 10X Pro
  41. POCO X3 NFC
  42. Mi 11
  43. POCO X3 Pro
  44. Mi 10T
  45. POCO M3
  46. Mi 11X Pro
  47. Redmi Note 9S
  48. Redmi K30 Ultra
  49. Mi 9T
  50. Mi 9T Pro
  51. Redmi K20
  52. Mi 9 Pro
  53. Redmi Note 9T
  54. Mi Note 10 Lite
  55. Mi 11 Lite
  56. Mi 10 Ultra
  57. Redmi K40
  58. Redmi K30 5G
  59. Redmi Note 9
  60. Redmi K20 Pro
  61. Redmi Note 10 Pro
  62. Mi Note 10 Pro
  63. Mi 10
  64. POCO X3
  65. Mi 11Pro
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