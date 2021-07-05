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Вчера наши читатели могли ознакомиться со списком из 71 аппарата Xiaomi, претендующего на получение новой прошивки MIUI 12.5. Сроки постоянно меняются, а перечень корректируется. Изначально там было больше недорогих телефонов серии Redmi, но со временем стало ясно, что китайский производитель не планирует расширять поддержку только из-за того, что они пользовались неплохим спросом и отлично продавались. Теоретически, мы должны увидеть завершение рассылки MIUI 12.5 до конца лета, но в реальности выход прошивки может задержаться до зимы. На этом фоне удивительно выглядят утечки о совершенно новой прошивке MIUI 13.

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Напомним, изначально после MIUI 12 должен был состояться релиз MIUI 13, но по непонятным причинам решено было допиливать текущую версию, а более новую оставить на потом. Возможно, в планы вмешались непредвиденные обстоятельства, но это сейчас уже не важно, ведь у нас новые слухи о MIUI 13. Пару дней назад сообщалось, что первым смартфоном на этой прошивке станет Mi Mix 4, но позднее поступили опровержения, хотя кое-какие данные всё ещё вызывают вопросы. Так, есть информация о том, что Xiaomi планирует большой анонс в августе, в рамках которого и будет показана MIUI 13.

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Поскольку данные пришли из неофициального источника, сложно назвать их достоверными. Одновременно с этим инсайдеры указывают на некоторые критерии, согласно которым отдельные аппараты могут претендовать на получение новой прошивки. Согласно этим данным, был составлен список из 65 телефонов. Пока нет никаких опровержений – и это хорошо, но нет и подтверждений – и это нормально, ведь Xiaomi уже много лет не делает преждевременных анонсов, за которые придётся отвечать. Если предположить, что анонс MIUI 13 состоится в конце лета, то создание бета-версий стартует осенью, а рассылка зимой 2021-2022 года.

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