71 смартфон Xiaomi получит прошивку MIUI 12.5 летом 2021 года
В марте появилась официальная информация о сроках рассылки новой прошивки MIUI 12.5 для смартфонов Xiaomi. Первая волна получила обновление уже в апреле, ну а вторая должна была начать распространяться до конца мая. Прошёл июнь, а с ним завершилась первая половина 2021 года, на которую было запланировано завершение рассылки для двух основных фаз на глобальных рынках. Очевидно, что никто не собирается придерживаться ранее озвученных планов, а о судьбе MIUI 12.5 мы слышим всё реже. Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с полуофициальным списком. Согласно мнению инсайдеров, все указанные там аппараты получат прошивку к концу этого лета. Не факт, что это случится по всему миру. Поскольку подобные утечки чаще всего возникают в Китае, то речь с высокой долей вероятности идёт о рынке Поднебесной.
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Ознакомиться со списком можно ниже. Если ещё неделю назад подобные инсайды казались нереалистичными, но сегодня появились новые сведения, которые выглядят обнадёживающе. Так, инсайдеры заявили, что Xiaomi опубликовала список из 14 телефонов, которые получат MIUI 12.5 в Европе в июле. Очевидно, что в число стран входит и Россия, а также многие другие страны Восточной Европы.
Как видите, в число счастливчиков вошла серия Redmi Note 9, один из самых популярных аппаратов последних лет – Redmi Note 8 Pro, несколько девайсов серии POCO, а также ряд флагманов и даже бюджетный Redmi 9. Точных сроков рассылки нет, но вы уже можете поглядывать в настройки своего телефона. Вдруг там через недельку появится официальная прошивка MIUI 12.5.
- Redmi K30 4G
- Poco F3
- Mi 10 Ultra
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K40
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 9T
- Mi CC9 Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9S
- Poco X2
- Poco F2 Pro
- Mi CC9/Mi 9 Lite
- Mi 10
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 8
- Mi 11 Lite 4G
- Poco M3 Pro 5G
- Mi 9T Pro
- Redmi K30 Ultra
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K30 Racing
- Mi Note 10/Pro
- Redmi Note 9 4G
- Mi 8 Lite
- Mi 11X
- Mi 10 Lite
- Mi Mix 2S
- Mi 9 SE
- Redmi K40 Pro
- Pro Max
- Mi CC9e
- Mi Mix Fold
- Mi 10T Lite
- Mi Note 10 Lite
- Redmi 7
- Mi 8
- Mi 10 Pro
- Redmi K30i 5G
- Poco X3 Pro
- Redmi K20
- Mi 10T
- Mi 8 Explorer Edition
- Redmi 9
- Redmi Note 8T
- Mi 10S
- Mi 9
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 7
- Mi 10T Pro
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi 9T
- Redmi Note 10 5G
- Mi 11i
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K30
- Redmi K20 Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi 10X Pro 5G
- Mi Mix 3
- Mi Max 3
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 11X Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Mi 11
- Redmi K30S Ultra
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