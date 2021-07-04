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Сегодня в магазинах можно купить гибридный процессор Ryzen 5 3400G. Он поступил в продажу ровно два года назад и неплохо справляется с базовыми задачами, показывая впечатляющие результаты в играх при условии использования интегрированной графики. Увы, времена данного камня прошли, а на смену ему в 2020 вышло 4000-е поколение APU. Данные процессоры получили ещё более мощную графику, высокие тактовые частоты и могли на равных тягаться с конкурентами из Intel в рабочих задачах. Судя по всему, AMD не ожидала ажиотажного спроса на данные чипы, поскольку так и не смогла наладить их массовое производство. Они присутствуют на рынке и доступны исключительно в виде готовых сборок. Иногда партии попадаются среди серых поставок, но они редки и цены на них не радуют.

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Всё это привело к огромной дыре в текущей линейке процессоров AMD. По сути, красным просто нечего предложить потенциальным клиентам, которые хотят быстрый современный камень с интегрированной графикой. В итоге пользователи обращают внимание на Intel, где и цены ниже и доступность куда выше. Необходимость в новой линейке давно назрела. Несколько месяцев назад в сети начали появляться тесты Ryzen 7 5700G, который на этот раз будет доступен в розничной торговле по всему миру уже в августе. Что любопытно, он выступает в качестве прямого конкурента Core i7-11700K, поскольку получит примерно одинаковую стоимость. Всё это делает новый процессор уязвимым, а значит нужно понять, стоит ли он своих денег. Тесты проведены сайтом Tomshardware, давайте взглянем на графики.

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Как видите, 8-ядерный Ryzen 7 5700G оказался значительно быстрее 8-ядерного Core i7-11700K в играх в разрешении 1080р. Здесь учитываются возможности встроенной графики, что позволяет новинке обходить процессоры Intel почти в 2 раза (на 65%). И вот здесь и кроется главная проблема. Что если через год вы решите докупить мощную игровую видеокарту? В данном случае нам предлагается сравнить показатели различных процессоров вместе с настольной GeForce RTX 3090.

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И здесь все преимущества Ryzen 7 5700G сошли на нет. Он оказался неспособен тягаться со своими прямыми конкурентами и уступил Core i5-11600K, который стоит на 100 долларов дешевле. Эксперты делают важное замечание: если вы в будущем не планируете брать себе хорошую видеокарту, то Ryzen 7 5700G станет вашим верным другом, позволяя играть во все существующие игры на минималках. Но если вам захочется чего-то большего, то сам процессор уступает конкурентам, и не оправдывает гордого названия и принадлежности к линейке Zen 3. Неясно, какие у него будут продажи, но пока данный камешек выглядит спорным и может провалиться в продаже, но это только наше мнение. Больше подробных тестов смотрите по ссылке.