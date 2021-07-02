Gigabyte перечислила материнские платы, поддерживающие установку Windows 11 на ПК
24 июня Microsoft в буквальном смысле ошарашила сообщество владельцев компьютеров по всему миру. Так, была представлена новая операционная система, в реальность существования которой многие не верили до тех пор, пока это официально не подтвердили представители софтверного гиганта. Стоит понимать, что за несколько дней до этого в сеть попали рабочие образы с Windows 11, но кто в наше время верит столь явным утечкам? В любом случае уже через пару дней эйфория прошла, а её место заняла целая гора негатива. Дело в том, что Microsoft ужесточила требования к железу для новой ОС. Так, все процессоры должны на аппаратном уровне поддерживать функцию TPM 2.0. Поскольку это относительно новая система безопасности, то столь странное решение было встречено в штыки. Геймеры забрасывали Microsoft требованиями снизить требования до совместимости с TPM 1.2, но пока ребята непоколебимы.
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Есть основания полагать, что в некоторые случаях требование удастся обойти, поскольку данная технология шифрования не используется в ряде стран (РФ в их число входит). В таких случаях будет поставляться модифицированная версия Windows 11, но слепо полагаться на заявления инсайдеров мы бы не стали. Также появились сведения о том, что Microsoft тестирует новую ОС на совместимость с процессорами Intel Core 7000-й серии и Ryzen 1-й серии. Пока всё слишком запутанно, предлагаем вам ознакомиться с официальной позицией Gigabyte.
Судя по всему, производитель решил успокоить своих клиентов. Сообщается, что Gigabyte обеспечивает полную совместимость с технологией TPM 2.0 на абсолютно всех материнских платах начиная с серии 200. Поддержка там реализована на аппаратном уровне, что позволяет владельцам систем не переживать понапрасну. Ниже можно увидеть пример активации TPM 2.0 через BIOS.
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Кстати, какое-то время о совместимости можно вообще не волноваться. Дело в том, что Windows 11 окажется доступна в 2021 году только для новых пользователей, а вот обновиться с Windows 10 бесплатно получится только в 2022 году. Очевидно, что Microsoft устроила всё это не напрасно. Во-первых, десятки миллионов пользователей купят новые компьютеры. Во-вторых, миллионы не станут ждать обновления, предпочитая потратить пару сотен долларов на самую последнюю версию Windows на планете.
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