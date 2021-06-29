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Несмотря на то, что с момента анонса Windows 11 прошло всего несколько дней, шумиха вокруг совместимости уже вызвала бурю негодований у владельцев довольно мощных компьютеров. Дело в том, что руководство Microsoft решило заблокировать установку новой операционной системы для процессоров Intel седьмой серии и ниже, а также Ryzen 1-й серии. Виной всему отсутствие на аппаратном уровне технологии TPM 2.0. Как оказалось, российские пользователи получат специальную версию ОС, в которой это странное требование отключено. Тем не менее, для Европы и многих других стран всё пока выглядит печально.

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Сегодня появились основания полагать, что Microsoft и вовсе отменит требования к процессорам. Скорее всего причина в крупных компаниях, которые владеют тысячами системных блоков и не захотят обновлять их из-за столь необдуманного решения софтверного гиганта. На этом фоне Microsoft заявила, что в настоящее время рассматривает устаревшие процессоры на совместимость с новой операционной системой. Якобы тесты проводятся вместе с неизвестными ОЕМ-партнёрами, а проблема может решиться в ближайшее время.

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На самом деле Microsoft ничего не обещает, а тесты процессоров Intel Core 7000-й серии на совместимость только начались. Для того чтобы больше не злить обычных пользователей было принято решение временно отключить программу PC Health Check. Именно она показала миллионам потенциальных клиентов, что их компьютеры пора выбрасывать на свалку истории. Эксперты сообщают, что технически процессоры Intel шестого, седьмого и восьмого поколений мало чем отличаются друг от друга. Это значит, что в решении Microsoft нет никакого смысла. Точно то же касается и процессоров Ryzen 1-го и 2-го поколений, который созданы на архитектуре Zen 1.

Кстати, первая инсайдерская сборка уже готова. Она доступна на специальном канале, где её могут скачать некоторые пользователи. Сборка тут же попала на торренты, где пользуется успехом. Поскольку интеграция устаревших процессоров будет тут же появляться в инсайдерских сборках, о результатах тех или иных изменений мы узнаем в самое ближайшее время. Microsoft не рекомендует скачивать Windows 11 обычным пользователям, поскольку она может обладать неизвестными проблемами и предназначена для профессиональных тестеров.