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GeForce RTX 3070 Ti в магазинах РФ стоит дешевле 100 000 р, а цена GeForce RTX 2060 упала в 2 раза

Видеокарты в РФ продолжают дешеветь
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Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
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Помните распродажи GeForce RTX 3070 Ti в DNS. Ещё неделю назад вам могло показаться, что 100 000 рублей за видеокарту такого класса – это просто подарок судьбы. Мало того, ещё месяц назад многие энтузиасты продали бы душу за шанс купить её за столь низкую по тем временам цену. Всё меняется. Эфир вот уже полтора месяца топчется на месте. Иногда он поднимается немного выше, а после снова падает до 1700 долларов за монетку. А ведь есть ещё фактор китайских майнеров, которые вынуждены продавать фермы по низкой цене. Не верите? Вот ссылочка, изучайте.

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У нас определённо не Китай, а значит пока майнеры будут твёрдо держать видеокарты, надеясь на улучшения ситуации. Мы с вами дружно пожелаем им доброго здоровья, а фермам долгих лет жизни, но будем надеяться на перемены, а пока давайте изучим, что же творится на российском рынке. Как вы понимаете, мы не зря начали с GeForce RTX 3070 Ti, ведь сегодня такая видеокарта продаётся без очередей и непонятных схем с перепродажами за 92 990 рублей. В данном случае идётся речь о модели производства Palit, которая получила максимально близкие к эталонным тактовые частоты. Она выглядит скромно и требует блока питания всего на 700 Вт, что по меркам столь мощного решения кажется настоящим подарком судьбы. В данном случае мы фиксируем скидку в районе 60 тысяч или стабильные 40%.

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Неясно, будут ли цены падать и дальше, ведь с криптовалютами всё слишком неопределённо. В любом случае, если вам не нравится дизайн предыдущей видеокарты, мы можем вам предложить аналог от того же производителя, но с куда более впечатляющим дизайном. В данном случае покупателя ждёт внушительная система подсветки, которая способна утереть нос гораздо более дорогим моделям от именитых брендов. Конечная стоимость зафиксирована на уровне 95 тысяч рублей. Что любопытно, это ниже некоторых моделей GeForce RTX 3060 Ti.

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Удивлены? Всё дело в том, что более производительная GeForce RTX 3070 Ti включает блокировку от майнинга, а менее скоростная GeForce RTX 3060 Ti – пока нет. Скорее всего, в ближайшее время цены на подобные карты будут сконфигурированы, поскольку сегодня они выглядят странно.

Ну и настоящим рекордсменом стала GeForce RTX 2060. Ещё неделю назад она стоила 121 тысячу рублей, в то время как сегодня её можно отхватить за 58 тысяч. Мы ни в коем случае не утверждаем, что это норма, но пока у нас абсолютный рекорд с 2-кратным падением. В данном случае продукт выпущен силами GIGABYTE и потребует от вас блока питания на 500 Вт. На данный момент – это лучшее предложение лета.

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