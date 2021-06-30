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Казахстан ввёл налог на майнеров, вызвавший опасения у китайских фермеров

Очень спорное решение правительства Казахстана
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На данный момент можно констатировать, что 90% всех ферм для добычи криптовалюты в Китае отключены. Оставшиеся 10% либо пытаются майнить втихую, либо имеют незначительные мощности. Это позволит им ещё какое-то время оставаться незамеченными. Когда точно на них обратят внимание местные власти, не так важно, поскольку подавляющее большинство шахтёров уже свернуло свои фермы и готовятся к переезду. Ранее сообщалось, что выбор у них не особо большой, ведь страна не только должна обладать немалыми запасами электричества, но и развитой инфраструктурой. Кроме того, там не должно быть преследования майнеров, иначе не будет вообще никакого смысла в миграции. И вот здесь и начинается самое интересное.

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Многие шахтёры выбрали в качестве конечной точки США и Канаду, но есть и такие, кто уже начал или только планировал перевезти фермы в Казахстан. Какое-то время правительство страны убеждало всех вокруг в лояльности к майнерам, что не могло не вызвать доверие у последних. В связи с этим ожидались масштабные инвестиции от зажиточных китайских фермеров, строивших планы, которым, увы, пока не суждено сбыться. Дело в том, что эти самые инвесторы с целой горой железа хотят переехать в страну, где нет никаких сюрпризов. Где законы не будут меняться только потому, что так выгодно, а правила пересматриваться в реальном времени.

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Ранее эксперты уже высказывали опасения относительно рассмотрения поправок. Суть изменений сводится к дополнительному налогообложению майнеров в размере 1 тенге (0.17 рубля). Стоит учитывать, что в Казахстане и без того весьма странная ценовая политика на электричество. Так, в некоторых областях оно стоит чуть меньше 5 тенге за 1 кВт\ч без НДС, ну а в других доходит 17 тенге. Будет логичным предположить, что китайские шахтёры пытаются мигрировать в регионы с дешёвой энергетикой. Это позволит сэкономить немалые суммы, ведь перевоз оборудование затянется на месяцы и грозит гигантскими потерями.

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По мнению властей, это позволит вывести майнеров из серой зоны. Неясно, как повышение цен на электричество сможет включить этот механизм, но это даже не так важно. Слово за китайскими майнерами, а они, как мы уже писали выше, хотят стабильности. Надбавка в 1 тенге не является критичной, но может ощутимо навредить инвестиционному климату в Казахстане. По крайней мере, так утверждают некоторые эксперты. Поправка в налоговый кодекс начнёт действовать 1 января 2022 года.

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