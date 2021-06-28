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Ещё два месяца назад эксперты были полны оптимизма. Криптовалюты росли, а инвесторы несли свои деньги, надувая пузырь тоннами ликвидности. После первого удара китайских властей в середине мая стало ясно, что цифровые деньги ждёт сложный период. Уже в начале июня первые угрозы забылись, а криптовалюты снова пошли вверх. К счастью, в арсенале китайских чиновников оказалось множество эффективных механизмов борьбы с фермерами. В начале лета о запрете на деятельность майнеров объявили несколько провинций (Юньнань, Внутрення Монголия и Цинхай), а после к ним присоединились чиновники Синьцзяня. Финальную точку в борьбе с шахтёрами поставило руководство провинции Сычуань. Оно отлучило фермеров от гидроэлектростанций.

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Майнерам дали несколько дней, а итоги должны были подвести в конце июня. Что же, сегодня самое время. Как сообщается, все крупные фермы в Китае остановлены. 90% всех майнеров прекратили добычу, а оставшиеся принадлежат мелким и средним по мощности фермерам. Эксперты сообщают, что исход китайских шахтёров стартовал. Большая часть уезжает в США и Канаду. Ранее наблюдались большие движения в направлении Казахстана, но сегодня свободных мощностей и электричества там не осталось. Северная Америка интересна в первую очередь штатом Техас, где самая дешёвая энергия на континенте. Поскольку Техас не резиновый, то некоторые фермеры селятся в Небраске, Огайо, Северной Каролине и Вайоминге.

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Кстати, пока идёт перевозка и отладка оборудования, хешрейт уже упал до антирекордных значений. Сегодня он достиг 60 EH/s в сутки, что является самым низким показателем с июля 2019 года. Что любопытно, на тот момент Биткоин стоил 9000 долларов. Это значит, что сегодня добывать криптовалюту сейчас как минимум в 3 раза выгоднее. Аналитики полагают, что ждать восстановления хешрейта придётся ещё долго. Дело в том, что перевозка оборудование – это долгий и сложный процесс. Вначале нужно законсервировать фермы, после этого их демонтировать, а далее договориться об их размещении и перевозке в другую страну.

Развёртывание само по себе занимает несколько месяцев, а подключение и выход на максимальную мощность займёт ещё месяц. Получается, что хешрейт будет падать ещё долго, а восстановление ожидается к середине осени. Здесь стоит понимать, что в США пока никак не отреагировали на китайских майнеров. Учитывая сложные отношения между странами, никто не застрахован от полного изъятия всего железа в пользу пострадавших американских бомжей от полупроводниковой отрасли из Поднебесной.