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В далёком 2016 глава Bethesda Тодд Ховард заявил, что студия работает над следующей игрой во вселенной Elder Scrolls. Официальный анонс произошёл только в 2018 году на выставке E3. Именно тогда был представлен 36-секундный тизер. На дворе ровно середина 2021 года, но и спустя годы мы ничего не знаем о том, как же проходит создание продолжения культовой The Elder Scrolls V, которая вышла в далёком 2011 году. Можно было бы обратиться к тизеру, но там просто рисованная картинка. На самом деле такое может сделать чуть ли не каждый аниматор на коленке у себя дома, а значит мы действительно ничего не знаем о разработке новой игры.

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В недавнем интервью Тодд Ховард не просто разочаровал поклонников, но и просто выбил их из колеи. По его словам, у студии до сих пор не существует технологии, которая позволила бы воплотить все задумки в реальность. При этом разработка находится на начальной стадии, а назвать конкретную дату выхода просто невозможно. Мало того, Тодд отметил, что The Elder Scrolls VI не является приоритетным продуктом для Bethesda. Впереди релиз Starfield. Она поступит в продажу в конце 2022 года (ещё полтора года ожиданий), и только после этого студия будет готова к полноценной работе над новым проектом.

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Стоит понимать, что The Elder Scrolls VI будет построена на движке Creation Engine 2. Он впервые появится в Starfield, но даже этой информации недостаточно. Во-первых, даже о предстоящий игре мы знаем крайне мало, а во-вторых, The Elder Scrolls VI выйдет явно не в 2022 году. По самым скромным предположениям, ждать её раньше 2024 не стоит, но это высказывания оптимистических инсайдеров, в то время как в реальности всё может быть куда хуже. Эксперты уже оценили по достоинству возможности Creation Engine 2. Сложная геометрия и рендеринг выглядят значительно лучше того, что было в первой версии движка, вот только в 2024 году игре нужно конкурировать с новыми блокбастерами, которые смогут раскрыть всю мощь консолей текущего поколения.

Когда бы не вышла The Elder Scrolls VI, ясно одно: Bethesda никуда не спешит. Если отталкиваться от приблизительных сроков релиза на 2024 год, то с момента выхода культовой пятой серии пройдёт 14 лет. Видимо разработчики не бедствуют, иначе не позволяли бы морить игровым голодом поклонников легендарной франшизы.

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