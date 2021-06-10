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Известно, что AMD готовит ещё несколько видеокарт в текущей серии, основанной на графической архитектуре RDNA 2. Поскольку линейка выглядит неполной, именно в нижнем сегменте, нас ожидает появление Radeon RX 6600, Radeon RX 6600 ХТ, а также менее производительных решений. Поскольку две последние уже не раз фигурировали в утечках, сомневаться в их выходе не стоит, а вот о более дешёвых пока нет никаких данных. Проблема в том, что AMD столкнулись с дефицитом графических чипов и просто не способна обеспечить минимальные потребности рынка даже в уже обещанных количествах.

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В любом случае мы пока не знаем, когда же красные решат представить Radeon RX 6600, но зато знаем о некоторых любопытных характеристиках. Как сообщается, карта получит урезанный чип Navi 23, который окажется более продвинутым, чем флагман 2020 года – Radeon RX 5700 ХТ на Navi 10. Давайте сравнивать. Navi 23 получит больше 11 миллиардов транзисторов и размер кристалла в 237 мм2. А вот недавний флагман (Radeon RX 5700 ХТ) может предложить только 10.3 миллиарда транзисторов с размером кристалла в 251 мм2. Получается, что в рамках того же 7-нм техпроцесса AMD удалось вместить больше мощности на меньшую площадь.

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На самом деле даже несмотря на всё это новинка может оказаться медленнее Radeon RX 5700 ХТ. Всё дело в разрядности шины, которая на этот раз будет 128-битной. Компенсировать такой пробел попробуют за счёт 32 Мб Infinity Cache, но пока это не выглядит серьёзной заявкой. Если сравнивать данный показатель с уже вышедшими моделями, то Radeon RX 6800 ХТ имеет 128 МБ, в то время как даже Radeon RX 6700 ХТ – 96 Мб. Некоторые источники указывают, что вариант с приставкой «ХТ» сможет рассчитывать на 64 Мб, но пока подтверждений этому не было.

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Напомним, источники ожидали презентацию Radeon RX 6600/ХТ 1 июня на выставке Computex, но AMD предпочла оставить столь важный анонс на будущее. Есть основания полагать, что пока у компании нет достаточного количества отбраковки для выпуска минимальной партии недорогих видеокарт. Изучить предварительные (далеко не финальные) характеристики линейки можно на изображении выше. Скорее всего, все спецификации поменяются, ведь в запасе есть ещё достаточно времени.