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Несколько недель назад одно из обновлений для Windows 10 принесло массу сюрпризов геймерам. Ошибка не считается массовой, но у некоторых она привела к снижению производительности в играх. Поскольку жалоб было мало, Microsoft не спешила с выпуском заплатки. Что же, если вы оказались в списке тех, у кого наблюдались проблемы, то спешим вас обрадовать, ведь сегодня в Центре обновлений операционной системы появилась возможность скачать нужный патч для исправления. Версия KB5003690 поддерживает все актуальные сборки Windows 10: 21H1, 20H2 и 2004. Инсайдеры отмечают, что скачать их можно уже сегодня, но только в том случае, если у вас наблюдалась одна из ошибок, о которых мы поговорим ниже. В случае, если ваша система стабильна, как Форт Нокс, лучше дождаться пока патчи попадут в официальную сборку в июле, где его как следует протестируют другие пользователи.

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Среди наиболее важных изменений (кроме увеличения игровой производительности):

Исправляет ошибки с вводом ПИН-кода на устройствах с сенсорным дисплеем

Решает ошибку выхода из приложения виртуальной реальности при случайном нажатии кнопки Windows на контроллере

Устраняет размытие во время прочтения новостей на панели задач в некоторых разрешениях экрана

Устраняет ошибку, препятствующую входу в систему с помощью отпечатка пальца при пробуждении из спящего режима.

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На самом деле исправлений куда больше, но они встречаются ещё реже. Что до устранения графических артефактов и производительности в Windows 10, то в какой-то момент всё стало так плохо, что NVIDIA даже рекомендовала удалить накопительные обновления полностью. Получить ссылку можно здесь, но есть возможность загрузить патч напрямую из операционной системы. Для этого нужно перейти в Центр обновлений и отыскать там патч за номером KB5003690. Стоит понимать, что подобные выпуски рассчитаны на тех, кто постоянно обновляется. Если же вы это делаете выборочно, то у вас могут возникнуть непредвиденные проблемы, которые не тестировались инсайдерами Microsoft.