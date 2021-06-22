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88 актуальных смартфонов Xiaomi 2019-2021-х годов получат прошивку MIUI 13

Предварительный перечень из 88 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение новой прошивки MIUI 13
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Не так давно к нам попал список смартфонов Xiaomi, которые с высокой вероятностью получат новую прошивку MIUI 12.5. Всего заявлено 65 девайсов, среди которых множество клонов, а значит в реальности подобных аппаратов не более 50. Сколько бы их ни было, ожидать выхода в ближайшие месяцы не стоит, поскольку пока нет даже сведений о точных сроках появления новой прошивки для девайсов второй волны. Судя по всему, китайская компания имеет несколько независимых команд, одна из которых параллельно занимается разработкой ещё не анонсированной MIUI 13.

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Долгое время нам вообще ничего не было известно о подходящих для новой прошивки аппаратах, а сегодня инсайдеры заявили, что MIUI 13 возьмёт под своё крыло как минимум 88 телефонов. Сообщается, что в качестве актуальных значатся смартфоны, выпушенные с 2019 года. Важно сделать уточнение. Дело в том, что речь идёт о флагманах 2019 года, в то время как бюджетная серия Redmi будет обновляться начиная с девятого поколения.

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Также сообщается, что среднебюджетники серии Redmi Note будут обновлены начиная с восьмого поколения. А значит популярный Redmi Note 7 останется не у дел. Ознакомиться с претендентами можно ниже. Поскольку данные относятся к ранним инсайдерским утечкам, доверять им стоит с высокой долей скепсиса. Однако по большей части они укладываются в ранее озвученные самой Xiaomi правила выхода прошивок по годам и сериям. Кстати, есть сведения, что первые бета-версии начнут выпускаться уже в ближайшее время, а рассылка может начаться зимой 2022 года.

  1. Redmi Note 10 5G
  2. POCO X2
  3. Redmi K30 Ultra
  4. POCO C3
  5. Mi 11 Pro
  6. Mi Note 10 Lite
  7. CC9 Meitu
  8. Mi 11X
  9. Redmi Note 9 Pro 5G
  10. POCO M2
  11. Redmi 9 Prime
  12. Redmi Note 8
  13. Redmi K20 Pro
  14. Redmi K40
  15. Redmi 9A
  16. Mi 10S
  17. Redmi 9i
  18. POCO X3 Pro
  19. Mi 9 Pro 5G
  20. POCO M3
  21. Redmi K30 5G Racing
  22. Redmi 10X 4G
  23. Redmi K20 Premium
  24. POCO F3
  25. Redmi Note 9 Pro
  26. Redmi K30 Zoom
  27. Redmi Note 9S
  28. Mi 11i
  29. Redmi K30S Ultra
  30. POCO F2 Pro
  31. Redmi 9AT
  32. Mi 9T
  33. Mi 11X Pro
  34. Mi 9 Pro
  35. POCO X3
  36. Redmi Note 9 Pro Max
  37. Mi 10T
  38. Mi 9
  39. Redmi 10X 5G
  40. Redmi K40 Pro+
  41. Mi 11 Lite 5G
  42. Redmi 9T
  43. Mi MIX FOLD
  44. Mi 10T Lite
  45. Mi 9 SE
  46. Mi 11 Ultra
  47. Mi 10i
  48. Redmi Note 9
  49. Redmi K30i 5G
  50. Redmi Note 10
  51. Redmi Note 10 Pro
  52. Redmi Note 9 4G
  53. Redmi Note 10S
  54. Redmi K40 Gaming
  55. Mi 9T Pro
  56. CC9 Pro
  57. Mi 10 Lite 5G Youth
  58. Redmi 9 Power
  59. Redmi 9C
  60. Redmi Note 9 5G
  61. Redmi Note 10 Pro Max
  62. POCO M2 Pro
  63. Mi 10
  64. Mi Note 10 Pro
  65. Redmi 9
  66. Redmi Note 9T
  67. Mi 11 Lite
  68. Redmi K30 Pro
  69. Redmi K30 5G
  70. Mi 10 Lite 5G
  71. Mi 9 Lite
  72. Redmi Note 8 Pro
  73. POCO M2 Reloaded
  74. Mi 10 Lite Zoom
  75. Redmi 10X Pro
  76. Redmi K20
  77. Mi CC9
  78. Mi 9 EE
  79. POCO M3 Pro 5G
  80. Redmi Note 8T
  81. Redmi K40 Pro
  82. POCO X3 NFC
  83. Mi 10 ProUltra
  84. Redmi K30
  85. Redmi 9C NFC
  86. POCO F3 GT
  87. Mi 11
  88. Mi 10T Pro
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