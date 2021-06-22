Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Не так давно к нам попал список смартфонов Xiaomi, которые с высокой вероятностью получат новую прошивку MIUI 12.5. Всего заявлено 65 девайсов, среди которых множество клонов, а значит в реальности подобных аппаратов не более 50. Сколько бы их ни было, ожидать выхода в ближайшие месяцы не стоит, поскольку пока нет даже сведений о точных сроках появления новой прошивки для девайсов второй волны. Судя по всему, китайская компания имеет несколько независимых команд, одна из которых параллельно занимается разработкой ещё не анонсированной MIUI 13.

реклама

Долгое время нам вообще ничего не было известно о подходящих для новой прошивки аппаратах, а сегодня инсайдеры заявили, что MIUI 13 возьмёт под своё крыло как минимум 88 телефонов. Сообщается, что в качестве актуальных значатся смартфоны, выпушенные с 2019 года. Важно сделать уточнение. Дело в том, что речь идёт о флагманах 2019 года, в то время как бюджетная серия Redmi будет обновляться начиная с девятого поколения.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Также сообщается, что среднебюджетники серии Redmi Note будут обновлены начиная с восьмого поколения. А значит популярный Redmi Note 7 останется не у дел. Ознакомиться с претендентами можно ниже. Поскольку данные относятся к ранним инсайдерским утечкам, доверять им стоит с высокой долей скепсиса. Однако по большей части они укладываются в ранее озвученные самой Xiaomi правила выхода прошивок по годам и сериям. Кстати, есть сведения, что первые бета-версии начнут выпускаться уже в ближайшее время, а рассылка может начаться зимой 2022 года.

Redmi Note 10 5G POCO X2 Redmi K30 Ultra POCO C3 Mi 11 Pro Mi Note 10 Lite CC9 Meitu Mi 11X Redmi Note 9 Pro 5G POCO M2 Redmi 9 Prime Redmi Note 8 Redmi K20 Pro Redmi K40 Redmi 9A Mi 10S Redmi 9i POCO X3 Pro Mi 9 Pro 5G POCO M3 Redmi K30 5G Racing Redmi 10X 4G Redmi K20 Premium POCO F3 Redmi Note 9 Pro Redmi K30 Zoom Redmi Note 9S Mi 11i Redmi K30S Ultra POCO F2 Pro Redmi 9AT Mi 9T Mi 11X Pro Mi 9 Pro POCO X3 Redmi Note 9 Pro Max Mi 10T Mi 9 Redmi 10X 5G Redmi K40 Pro+ Mi 11 Lite 5G Redmi 9T Mi MIX FOLD Mi 10T Lite Mi 9 SE Mi 11 Ultra Mi 10i Redmi Note 9 Redmi K30i 5G Redmi Note 10 Redmi Note 10 Pro Redmi Note 9 4G Redmi Note 10S Redmi K40 Gaming Mi 9T Pro CC9 Pro Mi 10 Lite 5G Youth Redmi 9 Power Redmi 9C Redmi Note 9 5G Redmi Note 10 Pro Max POCO M2 Pro Mi 10 Mi Note 10 Pro Redmi 9 Redmi Note 9T Mi 11 Lite Redmi K30 Pro Redmi K30 5G Mi 10 Lite 5G Mi 9 Lite Redmi Note 8 Pro POCO M2 Reloaded Mi 10 Lite Zoom Redmi 10X Pro Redmi K20 Mi CC9 Mi 9 EE POCO M3 Pro 5G Redmi Note 8T Redmi K40 Pro POCO X3 NFC Mi 10 ProUltra Redmi K30 Redmi 9C NFC POCO F3 GT Mi 11 Mi 10T Pro