88 актуальных смартфонов Xiaomi 2019-2021-х годов получат прошивку MIUI 13
Не так давно к нам попал список смартфонов Xiaomi, которые с высокой вероятностью получат новую прошивку MIUI 12.5. Всего заявлено 65 девайсов, среди которых множество клонов, а значит в реальности подобных аппаратов не более 50. Сколько бы их ни было, ожидать выхода в ближайшие месяцы не стоит, поскольку пока нет даже сведений о точных сроках появления новой прошивки для девайсов второй волны. Судя по всему, китайская компания имеет несколько независимых команд, одна из которых параллельно занимается разработкой ещё не анонсированной MIUI 13.
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Долгое время нам вообще ничего не было известно о подходящих для новой прошивки аппаратах, а сегодня инсайдеры заявили, что MIUI 13 возьмёт под своё крыло как минимум 88 телефонов. Сообщается, что в качестве актуальных значатся смартфоны, выпушенные с 2019 года. Важно сделать уточнение. Дело в том, что речь идёт о флагманах 2019 года, в то время как бюджетная серия Redmi будет обновляться начиная с девятого поколения.
Также сообщается, что среднебюджетники серии Redmi Note будут обновлены начиная с восьмого поколения. А значит популярный Redmi Note 7 останется не у дел. Ознакомиться с претендентами можно ниже. Поскольку данные относятся к ранним инсайдерским утечкам, доверять им стоит с высокой долей скепсиса. Однако по большей части они укладываются в ранее озвученные самой Xiaomi правила выхода прошивок по годам и сериям. Кстати, есть сведения, что первые бета-версии начнут выпускаться уже в ближайшее время, а рассылка может начаться зимой 2022 года.
- Redmi Note 10 5G
- POCO X2
- Redmi K30 Ultra
- POCO C3
- Mi 11 Pro
- Mi Note 10 Lite
- CC9 Meitu
- Mi 11X
- Redmi Note 9 Pro 5G
- POCO M2
- Redmi 9 Prime
- Redmi Note 8
- Redmi K20 Pro
- Redmi K40
- Redmi 9A
- Mi 10S
- Redmi 9i
- POCO X3 Pro
- Mi 9 Pro 5G
- POCO M3
- Redmi K30 5G Racing
- Redmi 10X 4G
- Redmi K20 Premium
- POCO F3
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K30 Zoom
- Redmi Note 9S
- Mi 11i
- Redmi K30S Ultra
- POCO F2 Pro
- Redmi 9AT
- Mi 9T
- Mi 11X Pro
- Mi 9 Pro
- POCO X3
- Redmi Note 9 Pro Max
- Mi 10T
- Mi 9
- Redmi 10X 5G
- Redmi K40 Pro+
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi 9T
- Mi MIX FOLD
- Mi 10T Lite
- Mi 9 SE
- Mi 11 Ultra
- Mi 10i
- Redmi Note 9
- Redmi K30i 5G
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 10S
- Redmi K40 Gaming
- Mi 9T Pro
- CC9 Pro
- Mi 10 Lite 5G Youth
- Redmi 9 Power
- Redmi 9C
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 10 Pro Max
- POCO M2 Pro
- Mi 10
- Mi Note 10 Pro
- Redmi 9
- Redmi Note 9T
- Mi 11 Lite
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 5G
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 8 Pro
- POCO M2 Reloaded
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi 10X Pro
- Redmi K20
- Mi CC9
- Mi 9 EE
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi Note 8T
- Redmi K40 Pro
- POCO X3 NFC
- Mi 10 ProUltra
- Redmi K30
- Redmi 9C NFC
- POCO F3 GT
- Mi 11
- Mi 10T Pro
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