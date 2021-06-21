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Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и другие 65 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 в 2021 году

Инсайдеры назвали наиболее вероятный список телефонов, претендующих на получение MIUI 12.5
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Чаще всего в сети появляются те или иные сборки свежих прошивок для нескольких десятков смартфонов Xiaomi. Вот только в этих самых списках фигурируют одни и те же аппараты, а точных сроков выхода финальных версий мы не получаем. Мало того, многие телефоны вообще не числятся в перечне, что вызывает у их владельцев вопросы. Например, о выходе MIUI 12.5 для смартфонов серии Redmi Note 7 было объявлено ещё весной, а с тех пор ни один из данных девайсов не получил стабильной публичной бета-версии. Планируется ли вообще выход прошивки или это были пустые слухи? Сегодня у нас есть несколько ответов на наиболее острые вопросы. 

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Прежде всего стоит констатировать, что сроки выхода MIUI 12.5 снова сдвигаются. Очевидно, что к концу 2 квартала (июнь) заявленные 28 телефонов (первая и вторая волна) Xiaomi не получат стабильную прошивку по воздуху не только в Европе, но даже в Китае. Точных сроков нет, поскольку в данном случае всё зависит от скорости закрытой группы инсайдеров, которые слишком медленно вылавливают ошибки. Ожидается, что большинство указанных ниже смартфонов получат публичную стабилку к концу лета, но речь только о материковом Китае и Индии. 

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Скорее всего российские пользователи увидят MIUI 12.5 по воздуху на смартфонах серии Redmi Note (седьмой и восьмой) уже осенью, ну а более новые десятой серии должны быть доступны до конца лета. Важно помнить, что это инсайдерские данные, которые могут оказаться ошибочны. В любом случае у нас есть полный список телефонов Xiaomi, для которых в сети были замечены первые бета-версии. Всего в перечне 65 аппаратов, каждый из которых должен получить MIUI 12.5. Традиционно, флагманы могут рассчитывать на выпуск прошивки раньше (к концу лета), ну а бюджетные Redmi по остаточному принципу и уже к концу осени. 

  1. Poco X3 Pro
  2. Redmi K20 Pro
  3. Redmi Note 10 Pro Max
  4. Mi 9 Lite
  5. Poco F2 Pro
  6. Mi 10 Lite Zoom
  7. Mi 9
  8. Mi 10 Ultra
  9. Redmi Note 9 Pro
  10. Mi CC9e
  11. Redmi K30i 5G
  12. Redmi K40
  13. Redmi Note 8
  14. Mi 9 Pro 5G
  15. Mi 11
  16. Mi CC9 Pro
  17. Redmi K30 Racing
  18. Redmi Note 7
  19. Redmi Note 9S
  20. Redmi Note 9T
  21. Redmi K40 Pro
  22. Mi Note 10 Pro
  23. Redmi 9
  24. Redmi 10X 5G
  25. Mi 10 Pro
  26. Redmi Note 10S
  27. Mi CC9 Meitu Edition
  28. Mi 10 Youth Edition
  29. Redmi K30 5G
  30. Redmi Note 7 Pro
  31. Mi CC9
  32. Redmi K30
  33. Redmi Note 8 Pro
  34. Mi 10T Pro
  35. Mi 9T Pro
  36. Mi 10
  37. Mi 8
  38. Redmi 10X Pro 5G
  39. Mi 10T Lite
  40. Mi 11 Lite 5G
  41. Redmi Note 10 Pro
  42. Mi Mix 2S
  43. Redmi K30 Ultra
  44. Mi 9 SE
  45. Redmi K20
  46. Mi 10 Lite
  47. Xiaomi Mi 11i
  48. Redmi Note 8T
  49. Redmi 9T
  50. Redmi Note 9 4G
  51. Redmi Note 9 Pro 5G
  52. Mi Mix Fold
  53. Xiaomi Mi 11X
  54. Redmi K30 Pro
  55. Mi 9T
  56. Mi Note 10 Lite
  57. Mi 11 Ultra
  58. Mi Note 10
  59. Mi 10S
  60. Mi Mix 3
  61. Redmi Note 9 5G
  62. Poco F3
  63. Redmi K30S Ultra
  64. Mi 8 Explorer Edition
  65. Mi 10T
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