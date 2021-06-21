Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и другие 65 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 в 2021 году
Чаще всего в сети появляются те или иные сборки свежих прошивок для нескольких десятков смартфонов Xiaomi. Вот только в этих самых списках фигурируют одни и те же аппараты, а точных сроков выхода финальных версий мы не получаем. Мало того, многие телефоны вообще не числятся в перечне, что вызывает у их владельцев вопросы. Например, о выходе MIUI 12.5 для смартфонов серии Redmi Note 7 было объявлено ещё весной, а с тех пор ни один из данных девайсов не получил стабильной публичной бета-версии. Планируется ли вообще выход прошивки или это были пустые слухи? Сегодня у нас есть несколько ответов на наиболее острые вопросы.
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Прежде всего стоит констатировать, что сроки выхода MIUI 12.5 снова сдвигаются. Очевидно, что к концу 2 квартала (июнь) заявленные 28 телефонов (первая и вторая волна) Xiaomi не получат стабильную прошивку по воздуху не только в Европе, но даже в Китае. Точных сроков нет, поскольку в данном случае всё зависит от скорости закрытой группы инсайдеров, которые слишком медленно вылавливают ошибки. Ожидается, что большинство указанных ниже смартфонов получат публичную стабилку к концу лета, но речь только о материковом Китае и Индии.
Скорее всего российские пользователи увидят MIUI 12.5 по воздуху на смартфонах серии Redmi Note (седьмой и восьмой) уже осенью, ну а более новые десятой серии должны быть доступны до конца лета. Важно помнить, что это инсайдерские данные, которые могут оказаться ошибочны. В любом случае у нас есть полный список телефонов Xiaomi, для которых в сети были замечены первые бета-версии. Всего в перечне 65 аппаратов, каждый из которых должен получить MIUI 12.5. Традиционно, флагманы могут рассчитывать на выпуск прошивки раньше (к концу лета), ну а бюджетные Redmi по остаточному принципу и уже к концу осени.
- Poco X3 Pro
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Mi 9 Lite
- Poco F2 Pro
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi 9
- Mi 10 Ultra
- Redmi Note 9 Pro
- Mi CC9e
- Redmi K30i 5G
- Redmi K40
- Redmi Note 8
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 11
- Mi CC9 Pro
- Redmi K30 Racing
- Redmi Note 7
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9T
- Redmi K40 Pro
- Mi Note 10 Pro
- Redmi 9
- Redmi 10X 5G
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 10S
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 7 Pro
- Mi CC9
- Redmi K30
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 10T Pro
- Mi 9T Pro
- Mi 10
- Mi 8
- Redmi 10X Pro 5G
- Mi 10T Lite
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi Note 10 Pro
- Mi Mix 2S
- Redmi K30 Ultra
- Mi 9 SE
- Redmi K20
- Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi 11i
- Redmi Note 8T
- Redmi 9T
- Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Mi Mix Fold
- Xiaomi Mi 11X
- Redmi K30 Pro
- Mi 9T
- Mi Note 10 Lite
- Mi 11 Ultra
- Mi Note 10
- Mi 10S
- Mi Mix 3
- Redmi Note 9 5G
- Poco F3
- Redmi K30S Ultra
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi 10T
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