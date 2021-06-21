Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Чаще всего в сети появляются те или иные сборки свежих прошивок для нескольких десятков смартфонов Xiaomi. Вот только в этих самых списках фигурируют одни и те же аппараты, а точных сроков выхода финальных версий мы не получаем. Мало того, многие телефоны вообще не числятся в перечне, что вызывает у их владельцев вопросы. Например, о выходе MIUI 12.5 для смартфонов серии Redmi Note 7 было объявлено ещё весной, а с тех пор ни один из данных девайсов не получил стабильной публичной бета-версии. Планируется ли вообще выход прошивки или это были пустые слухи? Сегодня у нас есть несколько ответов на наиболее острые вопросы.

реклама

Прежде всего стоит констатировать, что сроки выхода MIUI 12.5 снова сдвигаются. Очевидно, что к концу 2 квартала (июнь) заявленные 28 телефонов (первая и вторая волна) Xiaomi не получат стабильную прошивку по воздуху не только в Европе, но даже в Китае. Точных сроков нет, поскольку в данном случае всё зависит от скорости закрытой группы инсайдеров, которые слишком медленно вылавливают ошибки. Ожидается, что большинство указанных ниже смартфонов получат публичную стабилку к концу лета, но речь только о материковом Китае и Индии.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Скорее всего российские пользователи увидят MIUI 12.5 по воздуху на смартфонах серии Redmi Note (седьмой и восьмой) уже осенью, ну а более новые десятой серии должны быть доступны до конца лета. Важно помнить, что это инсайдерские данные, которые могут оказаться ошибочны. В любом случае у нас есть полный список телефонов Xiaomi, для которых в сети были замечены первые бета-версии. Всего в перечне 65 аппаратов, каждый из которых должен получить MIUI 12.5. Традиционно, флагманы могут рассчитывать на выпуск прошивки раньше (к концу лета), ну а бюджетные Redmi по остаточному принципу и уже к концу осени.

Poco X3 Pro Redmi K20 Pro Redmi Note 10 Pro Max Mi 9 Lite Poco F2 Pro Mi 10 Lite Zoom Mi 9 Mi 10 Ultra Redmi Note 9 Pro Mi CC9e Redmi K30i 5G Redmi K40 Redmi Note 8 Mi 9 Pro 5G Mi 11 Mi CC9 Pro Redmi K30 Racing Redmi Note 7 Redmi Note 9S Redmi Note 9T Redmi K40 Pro Mi Note 10 Pro Redmi 9 Redmi 10X 5G Mi 10 Pro Redmi Note 10S Mi CC9 Meitu Edition Mi 10 Youth Edition Redmi K30 5G Redmi Note 7 Pro Mi CC9 Redmi K30 Redmi Note 8 Pro Mi 10T Pro Mi 9T Pro Mi 10 Mi 8 Redmi 10X Pro 5G Mi 10T Lite Mi 11 Lite 5G Redmi Note 10 Pro Mi Mix 2S Redmi K30 Ultra Mi 9 SE Redmi K20 Mi 10 Lite Xiaomi Mi 11i Redmi Note 8T Redmi 9T Redmi Note 9 4G Redmi Note 9 Pro 5G Mi Mix Fold Xiaomi Mi 11X Redmi K30 Pro Mi 9T Mi Note 10 Lite Mi 11 Ultra Mi Note 10 Mi 10S Mi Mix 3 Redmi Note 9 5G Poco F3 Redmi K30S Ultra Mi 8 Explorer Edition Mi 10T