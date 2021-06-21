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Китайские геймеры придумали два способа борьбы с перекупщиками видеокарт и торговыми сетями

И вновь продолжается бой за видеокарты между геймерами и перекупщиками
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MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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Несколько дней назад стало известно о том, что чиновники провинции Сычуань распорядились остановить добычу криптовалюты на всех крупных фермах. Какое-то время было неясно, успеют ли майнеры выполнить распоряжение, или ещё какое-то время будут тянуть с решением. Как оказалось, к 12 часам ночи 19 мая указ был выполнен, что позволило говорить о полном освобождении китайской провинции от шахтёров. Инсайдеры сообщают, что это уже привело к значительному снижению цен на видеокарты в Китае. По большей части это происходит потому, что майнеры не покупают новую продукцию. Это автоматически создало излишки на рынке. Пока говорить о масштабном крахе цен нет повода, а сами фермеры даже не думают распродавать видеокарты. Неясно, рассчитывают ли они на возобновление добычи в Китае, или уже готовятся к переезду в другие страны. Как бы там ни было, но геймеры начали новую компанию против крупных торговых сетей.

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Сообщается о любопытной тактике. Так, всех призывают регистрироваться на Taobao (аналог Авито) и совершать ложную покупку видеокарты. Поскольку на китайской площадке своя специфика – это сильно бьёт по перекупщикам, на которых нацелились геймеры. Так, продавец вынужден связываться с потенциальным покупателем, убирать лот с сайта. Одновременно с этим за покупку нужно заплатить Taobao небольшую сумму денег. Как только продавец понимает, что ему никто не отвечает, он снова активирует объявление, но уже вскоре ложную покупку совершает другой пользователь. И так десятки тысяч геймеров могут часами мучить тысячи перекупщиков. Будет логичным предположить, что геймеров больше.

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-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

В подобной атаке уже участвуют многие китайцы, но и есть более интересный способ, который используется против торговых сетей. Нужно заказать видеокарту по полной стоимости, а когда она придёт на почту, не забирать её. Поскольку наложный платёж не предполагает никакой ответственности, ложный покупатель ничего магазину не должен. Ну а торговая площадка теряет деньги на пересылке и «гоняет» видеокарты по всему Китаю.  

Поскольку вычислить, кто реальный покупатель, а кто ложный, невозможно, пока у торговых площадок реального способа борьбы с этим явлением нет. Неясно, насколько долго геймеры продержатся, ведь на одном энтузиазме далеко не уедешь. Важно, чтобы цены действительно падали, а подобные акции явно этому не способствуют. Перекупщики на неделю затаятся, торговые сети понесут небольшие потери, но уже через какое-то время всё вернётся на круги своя.

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