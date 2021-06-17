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На прошлой неделе наши читатели горячо обсуждали тему продаж видеокарт в сети магазинов DNS. Изучить ход событий можно в нашем материале. Если попытаться резюмировать произошедшее, то видеокарты GeForce RTX 3070 Ti по цене 58 тысяч рублей действительно были, но количество желающих оказалось, как минимум в 25 раз больше, чем предлагалось видеокарт. Это привело к зависаниям и глюкам, а тысячи озлобленных геймеров так и не получили желаемого. Счастливчики уже во всю отмечают покупку, запуская самые требовательные игры в разрешении 4К, ну а мы спешим сообщить о том, что вскоре состоится третий раунд распродажи, когда все наши читатели смогут получить шанс.

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Итак, 18 июня пройдёт большая распродажа видеокарт в DNS. На этот раз можно будет купить как GeForce RTX 3070 Ti, так и флагманскую GeForce RTX 3080 Ti. Старт намечен на 9 утра по Москве. Точных данных о количестве нет, а список наименований появится позднее. Из неприятного: число видеокарт GeForce RTX 3070 Ti по цене в 58 тысяч рублей окажется меньше, чем в прошлый раз. Это значит, что лучше сразу брать что-то подороже, поскольку десятки тысяч пользователей бросятся оформлять ограниченное число относительно недорогих GeForce RTX 3070 Ti.

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Если вы хотите увеличить свои шансы на успех, то стоит запомнить несколько простых правил, которые на этот раз вводят владельцы DNS. Прежде всего, купить видеокарту можно будет только через сайт. Мало того, переход будет считаться активным только если вы нажмёте на ссылку, размещённую на официальном форуме DNS (либо в нашем завтрашнем материале). Других способов нет. Как только вы дойдёте до пункта оплаты (если вам очень сильно повезёт), активируется списание средств в вашей карты. Лучше привязать карточку заранее и сделать мелкую покупку. Например, кабель за 20 рублей. Это позволит вам увидеть схему оплаты собственными глазами.

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От себя посоветуем покупать через смартфон и только используя мобильный интернет. Во время прошлой распродажи многие отмечали, что компьютеры зависали после попадания карты в корзину. А вот у тех, кто использовал смартфон, часто всё заканчивалось реальной покупкой. Как вы поняли, нужна полная предоплата, а значит убедитесь, что на вашей карте есть достаточное количество средств. Кроме того, должна быть активирована функция оплаты через интернет и повышен лимит. Иначе система вам просто ничего не продаст. Точных цен пока нет, больше информации в источнике.