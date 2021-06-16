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Подорожание Эфира может вызвать рост цен на видеокарты GeForce 3080 в РФ и возврат к уровню 300 000р

Эфир дорожает, а следом и видеокарты. Нужно покупать пока не подорожало!
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RTX 3060 намного дешевле 100 тр в Ситилинке
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
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В последние несколько дней цены на видеокарты радуют состоятельных геймеров. В конце прошлой недели скидки превышали 75 тысяч рублей, а вчера все видеокарты GeForce RTX 3080 подешевели ровно на 70 000. Это могло бы показаться настоящим подарком судьбы, если бы изначально стоимость флагманов не достигала 300 000. Сегодня минимальная цена на GeForce RTX 3080 составляет 221 990 рублей, что ощутимо меньше, чем было неделю назад, но куда дороже февральских предложений. На самом деле ситуация такова, что аттракцион невиданной щедрости может вот-вот завершится.

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Прежде всего к фактам: чаще всего после нескольких материалов на тему скидок на тут или иную видеокарту, мы видим, что она исчезает из продажи. Таков закон рынка, ведь покупателю нужно рассказать о преимуществах, элегантно обойдя недостатки. Не всегда эти самые недостатки есть, но дело даже не в этом. В последние дни видеокарты действительно неплохо раскупаются, а главная причина, которая способствует относительно высокому спросу и относительно низким ценам – это неопределённость с Эфириум. Может показаться, что криптовалюта застряла и никуда не двигается, вот только это не так, в чём вы можете убедиться на графики ниже.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на 14Tb Toshiba
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

Как видите, видна чёткая тенденция, когда за три последних дня Эфир стабильно рос. Причина проста: за эти же три дня Биткоин прибавил больше пяти тысяч долларов, что привело к росту всего рынка. Как мы уже говорили, главная причина падения цен на видеокарты – это нестабильность Эфира. Пока неясно, когда тренд сменится настоящим ростом. Если это произойдёт, продавать GeForce RTX 3080 за 220 тысяч будет глупо, а цены вернутся к 300 000.

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Мы не агитируем вас на покупку, поскольку цены действительно немаленькие. Но это не значит, что вы не должны задуматься о дне завтрашнем, ведь с ростом Эфира реальная возможность купить GeForce RTX 3080 за 220 000 просто растворится. Кстати, отличным вариантом будет GeForce RTX 3070 Ti. Стоимость скоростной видеокарты стартует со 136 000, что почти 90 000 дешевле старшей модели. При этом она обеспечивает отличный уровень графики в разрешении 2К. Ниже ссылки на видеокарты:

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hiveliberty
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>> Может показаться, что криптовалюта застряла и никуда не двигается, вот только это не так, в чём вы можете убедиться на графики ниже. А на что смотреть, в чем убеждаться? Заглот, ты если диванный а...
Подорожание Эфира может вызвать рост цен на видеокарты GeForce 3080 в РФ и возврат к уровню 300 000р
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Lamerusha Lat
15:23
А может и не вызвать.
Подорожание Эфира может вызвать рост цен на видеокарты GeForce 3080 в РФ и возврат к уровню 300 000р
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