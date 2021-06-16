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В последние несколько дней цены на видеокарты радуют состоятельных геймеров. В конце прошлой недели скидки превышали 75 тысяч рублей, а вчера все видеокарты GeForce RTX 3080 подешевели ровно на 70 000. Это могло бы показаться настоящим подарком судьбы, если бы изначально стоимость флагманов не достигала 300 000. Сегодня минимальная цена на GeForce RTX 3080 составляет 221 990 рублей, что ощутимо меньше, чем было неделю назад, но куда дороже февральских предложений. На самом деле ситуация такова, что аттракцион невиданной щедрости может вот-вот завершится.

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Прежде всего к фактам: чаще всего после нескольких материалов на тему скидок на тут или иную видеокарту, мы видим, что она исчезает из продажи. Таков закон рынка, ведь покупателю нужно рассказать о преимуществах, элегантно обойдя недостатки. Не всегда эти самые недостатки есть, но дело даже не в этом. В последние дни видеокарты действительно неплохо раскупаются, а главная причина, которая способствует относительно высокому спросу и относительно низким ценам – это неопределённость с Эфириум. Может показаться, что криптовалюта застряла и никуда не двигается, вот только это не так, в чём вы можете убедиться на графики ниже.

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Как видите, видна чёткая тенденция, когда за три последних дня Эфир стабильно рос. Причина проста: за эти же три дня Биткоин прибавил больше пяти тысяч долларов, что привело к росту всего рынка. Как мы уже говорили, главная причина падения цен на видеокарты – это нестабильность Эфира. Пока неясно, когда тренд сменится настоящим ростом. Если это произойдёт, продавать GeForce RTX 3080 за 220 тысяч будет глупо, а цены вернутся к 300 000.

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Мы не агитируем вас на покупку, поскольку цены действительно немаленькие. Но это не значит, что вы не должны задуматься о дне завтрашнем, ведь с ростом Эфира реальная возможность купить GeForce RTX 3080 за 220 000 просто растворится. Кстати, отличным вариантом будет GeForce RTX 3070 Ti. Стоимость скоростной видеокарты стартует со 136 000, что почти 90 000 дешевле старшей модели. При этом она обеспечивает отличный уровень графики в разрешении 2К. Ниже ссылки на видеокарты: