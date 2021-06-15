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Ситуация на рынке видеокарт меняется так стремительно, что многие геймеры даже не успевают купить желанную модель по скидке, как сама скидка становится ещё больше. Буквально пару дней назад мы рассказывали вам о стремительном падении цен на GeForce RTX 3080. На тот момент большинство карточек подешевело на 30-50 тысяч, что для некоторых стало стимулом к покупке. Что же, если вы провели последние дни в шоке от резкого падения стоимости видеокарт, то сегодня пора приходить в норму и размораживаться, ведь таких цен мы не видели очень и очень давно.

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Сегодня у нас настоящий град скидок. Поскольку абсолютно все модели потеряли 70 тысяч рублей, то мы не будем каждый раз акцентировать на этом внимание. Надеемся, что вы запомнили. Первой порадовать наших читателей спешит видеокарта производства Palit. Сегодня она стоит 219 990 рублей, что является самым дешёвым предложением в магазине. Не стоит думать, что раз она самая доступная, то с ней что-то не так. На самом деле здесь и отличная система охлаждения, и привлекательный дизайн. Последнее явно нужно не всем, ведь у многих видеокарты спрятаны под толстым слоем стали в системных блоках.

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За GeForce RTX 3080 производства GIGABYTE просят 221 990 рублей. Здесь всё те же рекомендованные тактовые частоты, а вот дизайн весьма необычный. Он понравится настоящим эстетам. Пусть вы и спрячете её в корпус, но иногда такую привлекательную карточку можно вытаскивать и показывать друзьям и знакомым. Судя по всему, GIGABYTE имеет пунктик по необычному дизайну, ведь следующая модель ещё более уникальна. Что любопытно, здесь есть всё для налаживания системы водяного охлаждения, но сама система не идёт в комплекте. Третья карточка от GIGABYTE отлично вписывается в наш список моделей со странным дизайном. Если она вам нравится, не теряйте времени, ведь она стоит всего 223 990 рублей.

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Если вы по каким-либо причинам не любите GIGABYTE, то есть отличные вариант от MSI. Здесь вас ждёт тактовая частота 1830 МГц и цена 227 990 рублей. Кстати, раз уж мы заговорили об истинной мощи, то лучше всего вам подойдёт вот эта с жидкостным охлаждением. Это настоящий монстр, способный позволить вам почувствовать себя настоящим оверклокером, ведь ничто так не держит стабильно высокую тактовую частоту, как хорошая прокачка и мощная помпа.

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Кстати, в Ситилинк подешевели видеокарты GeForce RTX 3070 Ti. Новинки стоят от 132 тысяч рублей.