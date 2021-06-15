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Сегодня наши читатели могли убедиться, что с ростом цены на Эфириум, повышается и доходность майнинга. Неясно, что будет с курсом криватовалют на ближайшие дни, но иногда достаточно одного твита Илона Маска, чтобы рынок упал или пошёл вверх. Поскольку эффективность добычи действительно выросла, будет уместным отметить, что информация верна только для видеокарты GeForce RTX 3080. Это значит, что новая GeForce RTX 3070 Ti с блокировкой от майнеров пока не попала в сферу интересов шахтёров.

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Если заглянуть в Ситилинк, то можно увидеть, что некоторые модели GeForce RTX 3070 Ti потеряли половину стоимости после своего релиза. Давайте изучим ассортимент и сделаем выводы. 132 тысячи рублей стоит видеокарта производства Palit. Мы не будем утверждать, что это недорого, ведь ещё недавно в DNS она стоила 58 тысяч. Правда купить её там было почти невозможно, ну или совсем невозможно. Здесь всё зависит от вашей точки зрения на проблему. Данная модель получила рекомендованные тактовые частоты и неплохую систему охлаждения, за которую отвечают три кулера, а значит проблем с высокой температурой у вас не будет.

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Более прокачанная версия от той же Palit стоит уже 136 тысяч, но в данном случае переплата оправдана более высокой тактовой частотой графического процессора. Здесь он работает на 1845 МГц, что явно не рекорд, но даст вам пару кадров в секунду в сложных проектах. Данная модель обладает приятным дизайном, подсветкой и тремя кулерами. Тактовая частота памяти зафиксирована на отметке 19 000 МГц, что почти рекорд для рынка, ведь больше только у флагманской GeForce RTX 3090.

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GeForce RTX 3070 Ti производства MSI оценена в 138 тысяч и подойдёт тем, кто предпочитает не связываться с продукцией Palit. Если у вас нет никаких предпочтений на этот счёт, то можно легко сэкономить пару тысяч, но многие любители оверклокинга по разным причинам предпочитают MSI. Не будем их переубеждать, тем более что на фоне 130 тысяч, лишние 4 не кажутся уж очень большой переплатой.

Особый интерес может вызвать видеокарта от GIGABYTE. Она обладает самой высокой тактовой частотой из всех перечисленных моделей, а дизайн может понравиться тем, кто не любит броские цвета или слишком яркую подсветку. Правда за это придётся отдать 140 000, но ещё недавно подобные видеокарты продавались чуть ниже 200 000, а значит выгода налицо.

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