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В мае правительство Китая ошарашило мировое сообщество несколькими ударами по майнерам. Это может показаться удивительным, но пока ещё не было принято ни одного закона, поскольку всё ограничилось заявлениями на фоне риторики высокопоставленных чиновников. Как оказалось, даже этого достаточно для резкого падения криптовалют и начала большого исхода. Сегодня в Поднебесной запрещено почти всё, что связано с криптовалютами. Проблемы с законом пока могут быть только у юридических лиц, тогда как обычным китайцам можно хранить свои сбережения в виртуальных монетках. Правительство предупреждает, что пострадавшие не смогут обратиться за компенсацией, а вывод средств с бирж в стране запрещён.

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Уже в конце мая крупные китайские площадки стали закрывать двери перед пользователями из материкового Китая. Старый добрый VPN всё ещё работает, но это не значит, что так будет продолжаться вечно. Крупные майнеры бегут, а на местах уже начали закручиваться гайки. К примеру, в провинции Сычуань, богатой гидроэлектростанциями, внезапно заявили, что ограничат крупных майнеров в доступе к энергии. Уже после было проведено заседание, где подобные высказывания отдельных чиновников опровергли, но дыма без огня не бывает. Как вы понимаете, обстановку в Китае не назовёшь стабильной.

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Как сообщают отраслевые источники, прямо сейчас несколько крупных криптовалютных бирж готовятся вывести свой бизнес из материкового Китая. В их числе: Bitfinex, Kraken и KuCoin. Все они входят в десятку самых лучших, если судить данным CoinMarketCap, анализирующей трафик, ликвидность, достоверность и многие другие показатели, свидетельствующие об огромном кредите доверия среди обычных пользователей и трейдеров. Биржи активно изучают возможность создания дочерних компаний в Индии, а после и реорганизации, с целью окончательной миграции из Китая.

В настоящее время все эти и многие другие биржи пока не приняли окончательного решения. Дело в том, что власти Индии явно намерены идти по стопам Китая. Они уже не раз заявляли о вреде майнинга и криптовалют в целом. Поскольку окончательного решения не принято, компании находятся на распутье. Возможно, вначале они попробуют купить небольшой индийский стартап, что позволит плавно и почти незаметно войти на рынок Индии без особых потерь, а после всё будет зависеть от действий правительства страны. Кстати, именно так поступила 2 года назад Binance. Пока положение бирж в Индии кажется стабильным, но есть политики, уверенные, что нужно ужесточение законодательства. Кстати, только по официальным данным, 15 миллионов жителей Индии имеют аккаунты на биржах.