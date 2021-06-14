Китайские майнеры могут мигрировать в Сальвадор в поисках чистой энергии для добычи Биткоинов
Ещё недавно Китай обеспечивал около 50% всей добычи Биткоина. Это очень много, ведь кроме Поднебесной к делу пытаются приобщиться крупные фермы со всех концов света. В ходе майских колебаний, цены на криптовалюты обрушились до показателей начала марта, а некоторые могут никогда не вернуться к прежним показателям. Несмотря на проблемы тысяч трейдеров и сотен тысяч майнеров, больше всего общественность интересует судьба Биткоина. Сегодня он выступает своеобразным индикатором благополучия на рынке криптовалют. Проще говоря: если Биткоин растёт, то за ним поднимаются и другие токены. Соответственно падения приводят к противоположным результатам.
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Особые опасения вызывает Китай. Ещё недавно там прошла волна арестов, когда крупных дельцов, занимающихся обменом и торговлей криптовалютами, увозили в неизвестном направлении. Целый ряд провинций вводит строгие запреты, а политики выражают готовность прогнать майнеров по первому зову руководства страны. Пока большинство ждёт сигналов из Пекина, некоторые провинции уже отчитались о полном избавлении от фермеров. В первых рядах чиновники из Синцзяно-Уйгурского автономного округа, а следом и провинция Цинхай очистилась от грязной добычи Биткоина на угольных шахтах.
Может показаться, что всё плохо. К счастью, у майнеров есть Илон Маск. Сегодня он вернул рынок к росту, написав о том, что готов снова продавать автомобили Tesla за Биткоины. По его словам, нужно убедиться, что как минимум 50% всех Биткоинов добываются за счёт чистой энергии. Очевидно, что это нереально. Как проконтролировать этот самый процент? Скорее всего Илон Маск просто заскучал, а реальных последствий у этого твита не будет, но рынку важен сам факт готовности принимать криптовалюту, а не то, правда ли это.
Вообще же рынок растёт на положительных новостях из Сальвадора. Эта маленькая страна первой признала Биткоин платёжным средством, а президент планирует начать добычу за счёт геотермальных источников. Что любопытно, китайские майнеры неожиданно начали рассматривать возможность миграции в Сальвадор, хотя ещё некоторое время назад готовились переводить оборудование в Индию и Казахстан. Сообщается, что вначале нужно изучить, сколько реально электричества способен поставить майнерам Сальвадор. Кроме того, неясно, сколь долго один такой источник будет питать энергией ферму. Вдруг он иссякнет через год. Как только ситуация прояснится, китайские майнеры могут хлынуть в маленькую страну, где их уже ждут с распростёртыми объятиями.
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