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Только вчера мы писали о наиболее интересных предложениях начала лета в магазине Ситилинк. Конечно же речь идёт о видеокартах, которые в последнее время не радуют нас низкими ценами, оставаясь доступны исключительно майнерам. Мы бы не стали утверждать, что цены откровенно низкие. Нет, это не так, ведь в феврале все позиции были куда выгоднее, но с тех пор прошло несколько месяцев, а в мае стартовала настоящая лихорадка, когда шахтёры разобрали все самые дорогие видеокарты на фоне ожидания роста цен на криптовалюты. С тех пор уверенности у фермеров поубавилось, а видеокарты начали дешеветь.

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Сегодня у нас будет материал без скидок, но дело даже не в ценах, ведь ещё неделю назад видеокарт вообще не было. Судя по всему, в российские магазины пришла большая партия от флагманов за 250 000 до ранее считавшихся бюджетными видеокарт. Прежде всего стоит обратить внимание на GeForce RTX 2060. Карта так и не стала массовой, ведь NVIDIA установила на неё слишком высокую цену, ну а после и вовсе остановила производство подобных графических чипов. Стоимость данной модели стартует с 76 тысяч рублей. Это всё ещё слишком много, но как минимум позволяет за 1000 долларов взять хоть какую-то игровую модель.

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GeForce GTX 1660 SUPER производства MSI – это самая недорогая подобная модель в магазине. Она стоит 73 990 рублей, но гарантирует вам отсутствие проблем с играми в разрешении 1080р на средних и высоких настройках. Её не хватит на несколько лет, но мы надеемся, что дефицит спадёт, и уже через год вы купите что-то более мощное даже дешевле. Есть вариант вообще ничего не покупать, но тогда придётся ни во что не играть до восстановления нормальных поставок.

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GeForce GTX 1660 может оказаться отличным предложением для тех, кто не хочет тратить на развлечения 74 тысячи. В данном случае придётся потратить 59 000, но оно того стоит, ведь перед нами очень резвая видеокарта с 6 Гб видеопамяти.

Самым недорогим вариантом будет покупка GeForce GTX 1650. Она всё ещё позволяет вам запускать современные игры, но стоит 26 990 рублей. Если сравнивать это с 74 тысячами на старших моделях, то можно считать, что видеокарта достаётся вам чуть ли не даром. К сожалению, дешевле игровых моделей нет. Можно ещё обратить внимание на GeForce GTX 1050 TI, но мы категорически вам её не советуем. Дело в том, что она продаётся по той же цене, что и GeForce GTX 1650, но уступает абсолютно во всех задачах, в том числи и в играх.

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